МГИК призвал молодежные организации проинформировать граждан о нововведениях в выборах мэра через соцсети

Член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут призвал молодежные организации проинформировать граждан о нововведениях, которые появятся на выборах мэра Москвы , в том числе посредством социальных сетей. Соответствующее обращение он сделал в ходе встречи членов Мосгоризбиркома с молодежными организациями.

«У нас уже был очень хороший опыт работы с молодежными студенческими организациями на выборах президента РФ. Особенно отрадно, что студенты самостоятельно делали какие-то информационные материалы, какие-то ролики, которые распространяли и в студенческой среде, и через интернет. Мы еще раз хотим обратиться к вам с просьбой уже на этих выборах (выборах мэра — прим. Агентства «Москва» ) помочь нам, помочь работе системе избирательных комиссий рассказать людям в том числе о тех нововведениях в законодательстве, которые были приняты и будут применяться на этих выборах. Я думаю, что люди все взрослые, и говорить, что выборы — это мероприятие, которые имеет значение для любого общества, нет необходимости.

Мы просим обойти ваших соседей, по дачам в том числе, опубликовать в социальных сетях информацию о предстоящих выборах и новшествах. Мы будем вам безмерно благодарны за любое участие в этой работе», — сказал Д. Реут.

На предстоящих выборах мэра будут введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы на 209 точках вне Москвы — в Московской, Калужской, Владимирской и Тульский областях.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.