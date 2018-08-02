Экс-директору гимназии №5 Вадиму Кирееву заменили срок заключения на условный

В эти минуты проходит судебное заседание по делу экс-директора гимназии №5 Заводского района. Вадима Киреева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств. Он фиктивно трудоустроил местную жительницу на должность педагога дополнительного образования. Однако, женщина фактически не работала и трудовые обязанности не исполняла. С 2012 по 2016 год ей была начислена заработная плата в общей сумме 643 тысячи рублей.

"Я прошу суд детально разобраться в деле. Я сам не разбираюсь в статьях и хотелось бы, чтобы мне правильно инкриминировали статью. Но я ни копейки не брал из тех денег, которые мне вменяют в растрате. Я всю свою жизнь отдал этой школе и этому делу. И мне не стыдно смотреть людям в глаза, даже под клеймом осужденного", — высказал свою позицию в прениях Киреев.

На судебном заседании присутствуют коллеги экс-директора, а также его сестра, Светлана Киреева . Напомним, что после того, как Вадиму Кирееву вынесли приговор, учителя пятой гимназии, а также родители школьников организовали сбор подписей, чтобы обратиться в областной суд с петицией. Они считали и считают, что экс-директор не должен сидеть в тюрьме. Петиция собрала около 500 подписей. А в апреле этого года Вадима Киреева приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима

Сторона защиты в прениях просила оправдать Киреева. Судебная коллегия вынесла приговор. Наказание Кирееву изменили. Исключили признак присвоения, оставили растрате. Оправдали по статье злоупотребление должностными полномочиями. Изменили категорию преступления с тяжкой на средней степени тяжести. Снизили наказание с двух лет общего режима до 1,5 лет лишения свободы условно. Из под стражи Киреева освободят в течение суток. Занимать какую-либо должность в сфере образования мужчина не сможет в течение трех лет.