Глава Барнаула утвердил проект планировки сереброплавильного завода

Глава города Сергей Дугин одобрил изменения в проектах планировки и межевания территории Сереброплавильного завода.

Напомним, 29 мая собственники встретились с горожанами, чтобы выслушать их мнение. После бурного обсуждения большинство собравшихся проголосовали «за» изменения, в результате которых границы территории, на которой находятся исторические памятники, будут изменены. Между тем один из собственников исторического комплекса бизнесмен Евгений Ракшин заявил, что пока не знает, «чем заполнить и каким образом можно использовать существующую территорию».

А вот горожане больше чем уверены, что рядом со «Спичкой» появится очередной торговый центр.