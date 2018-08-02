Ещё
Глава Барнаула утвердил проект планировки сереброплавильного завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Барнаула утвердил проект планировки сереброплавильного завода 

АиФ — Алтай 19 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Глава города Сергей Дугин одобрил изменения в проектах планировки и межевания территории Сереброплавильного завода.
Напомним, 29 мая собственники встретились с горожанами, чтобы выслушать их мнение. После бурного обсуждения большинство собравшихся проголосовали «за» изменения, в результате которых границы территории, на которой находятся исторические памятники, будут изменены. Между тем один из собственников исторического комплекса бизнесмен Евгений Ракшин заявил, что пока не знает, «чем заполнить и каким образом можно использовать существующую территорию».
А вот горожане больше чем уверены, что рядом со «Спичкой» появится очередной торговый центр.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры XIX века Алтайский министр возглавил федеральный центр травматологии в Барнауле Жительница Барнаула на спор отправилась пешком в Бийск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками65
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона85
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах66
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью795
Украинские военные заявили о масштабном «котле»45
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение