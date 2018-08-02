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Столичная полиция не допустила массовых нарушений порядка в период ЧМ-2018
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Столичная полиция не допустила массовых нарушений порядка в период ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Сотрудники полиции не допустили массовых нарушений порядка в период проведения чемпионата мира по футболу в столице, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с расширенного заседания коллегии городского главка МВД России.
«Московские полицейские успешно обеспечили подготовку чемпионата и его проведение, а также безопасность на фестивале FIFA Fan Fest 2018 на Университетской площади Воробьевых гор и в фан-зоне у стадиона «Открытие Арена». Посетили фестиваль более 1 млн человек. За месяц в Москву прибыло более 4,5 млн туристов, из которых более 1,3 млн составили граждане дальнего зарубежья. Массовых нарушений общественного порядка, в том числе столкновений болельщиков, не допущено. Оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой», — заявил замначальника ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих.
Также на коллегии подвели итоги работы программы «Безопасный город» — системы камер наблюдения по всей столице. В I полугодии 2018 г. число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 10%. Программа помогла раскрыть почти 2 тыс. преступлений, в том числе 569 тяжких и особо тяжких. По данным полиции, «Безопасный город» обеспечивает профилактику правонарушений. Так, на 5% сократилось число преступлений в жилом секторе.
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