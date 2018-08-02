Лесной дозор. Как и кому уходят федеральные земли в Татарстане

Очередное уголовное дело по факту хищения земель лесного фонда завели в Тукаевском районе. По версии следствия, речь идёт об 11 гектарах леса в Князевском сельском поселении, которые незаконно перевели в категорию сельхозземель и передали в частные руки, в аренду. Дело по признакам мошенничества и превышения служебных полномочий завели на неустановленных чиновников райисполкома.

Путаница в реестрах

прокуратуре РТ поясняют: по Лесному кодексу РФ органы местного самоуправления не вправе распоряжаться федеральными землями гослесфонда. Однако это уже не первый случай, когда муниципальные чиновники способствуют незаконному отчуждению леса.

Так, в 2017 году СКР по РТ сообщил о хищении 3,4 га Боровецкого леса в Тукаевском районе. А в январе 2018-го прокуратура РТ сообщила, что муниципальные власти передали гражданам в аренду 48 участков в ДНТ «Алан». Часть земель — лес в национальном парке «Нижняя Кама». Руководитель исполкома Тукаевского района теперь должен устранить нарушения.

Чтобы не допустить самозахвата и застройки лесов, в РТ ставят на кадастровый учёт земли лесфонда, устанавливают границы лесничеств. В 2017 году в гослесреестре (ГЛР) учли 473 участка. С 2008 года в кадастр внесли порядка 20% лесов.

«Постановка на кадастр идёт в восьми лесничествах — «Пригородном лесничестве» ( Казань ), Зеленодольском, Бугульминском, Нурлатском, Агрызском и др., — рассказал «АиФ-Казань» начальник отдела ГЛР, использования лесов и лесоустройства минлесхоза РТ Алексей Мосунов. — В остальных лесничествах (а их в РТ всего 30. — Прим. ред.) границы не уточнены. При постановке на учёт земель лесфонда, обнаруживают спорные территории, поставленные на учёт кем-то другим. Пересечения лесфонда с иными категориями земель выявляют во всех районах. Доказать, что кто-то причастен к отчуждению земель гослесфонда сложно. Мы же не отслеживаем все постановления исполкомов. Много пересечений возле Казани. Что касается Тукаевского района, то там обнаружили большее количество пересечений границ, поэтому про него говорят».

Пересечение интересов

Череда земельных дел в Тукаевском районе вызвала резонанс ещё и потому, что по ним в разное время допрашивали двух экс-глав района — Тагира Харматуллина (работал в 2002-2010 годах) и Василя Хазеева (работал в 2010-2017 годах), а также экс-руководителя райисполкома Расима Асылгараева (занимал должность в 2009-2017 годах). Последние двое досрочно сложили полномочия.

На данный момент Хазеев находится под подпиской о невыезде (дело о хищении 11 га леса в Князевском поселении), Асылгараев проходит свидетелем по делам двух экс-глав. По хищению 3,4 га Боровецкого леса дело прекращено за его деятельным раскаянием. Возоб­новили расследование дела в отношении Харматуллина. В последнем случае речь шла не о землях лесфонда, а о рекреационных зонах. Харматуллин раскаялся, вернул 4,5 га земли, возместил 32 млн руб. ущерба, и уголовное дело в июне прекратили. А в июле расследование возобновили.

«Можно было бы сказать, что в законах есть лазейки, позволяющие переводить леса, сельхоз­угодья, земли водного фонда в частную собственность, но дело скорее в практике правоприменения, — считает юрист Олеся Захарова. — Потому что нет чёткого реестра земель с точными границами, есть отдельные водный, лесной реестры, реестр недвижимости. Границы пересекаются, отсюда и ошибки в кадастре. Нет и чёткого деления на формы собственности. Муниципалитет продаёт участок, а выясняется, что это земля РФ. Хромает и надзор. Скажете, как уследить, если изменения в кадастр вносят каждый день? Но по одному из случаев хищения в Тукаевском районе прошло уже шесть лет! Чиновники пользуются неразберихой. Заметить нарушение трудно, ведь по бумагам всё выглядит чисто. А потом возникают в новостях правоохранителей «неустановленные должностные лица». Надо совершенствовать процедуры, и не будет таких формулировок».