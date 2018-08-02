По-комсомольски ударно. Как строили Восточный Порт под Находкой

История Восточного Порта началась в 1970 г., когда приняли решение о строительстве на Дальнем Востоке в бухте Врангеля под Находкой нового морского порта.

Поводом послужило улучшение торгово-экономических отношений и увеличение товарооборота между Советским Союзом и Японией . Строительство началось в декабре 1970 года. В 1971 г. строительство объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

28 февраля 1974 г. вышел приказ Министерства морского флота СССР № 36 об организации морского торгового Восточного Порта. С этого дня порт в бухте Врангеля, получив свой официальный документ о рождении, занесён во все лоции и отмечен на судоходных картах мира. В этом же году начал работу его единственный в то время причал. Одновременно с возведением причалов и технических сооружений шло строительство жилья и объектов соцкультбыта для сотрудников, приехавших на ударную стройку со всего Советского Союза. Так на карте Приморья появился новый населенный пункт — посёлок Первостроителей.

Возведение Угольного комплекса стало важной вехой в истории порта. Стройка курировалась на всесоюзном уровне, за неё отвечали ведущие советские специалисты, к разработке технической документации подключили японских инженеров. Активное строительство началось в 1975 году. Нормативный срок для сооружения комплекса-гиганта составлял 36 месяцев, но строители, трудившиеся круглосуточно, сдали его на полгода раньше планового времени. Угольный комплекс сдали в эксплуатацию 28 декабря 1978 г. в присутствии руководителей краевых и всесоюзных органов власти, строителей-ударников и местных жителей. Комплекс мощностью 6,24 млн тонн в год стал крупнейшим и самым технически оснащённым углепогрузочным терминалом в Советском Союзе.

Одним из видных его руководителей стал почётный житель Находки Геннадий Жебелев.

Ещё одно крупное предприятие — « Приморское морское пароходство » — советская и российская судоходная компания, осуществляющая морские перевозки наливных грузов, открылось в Находке в 1972. Его создали на базе филиала Дальневосточного парходства, флот составлял 43 танкера.

Появление ПМП было связано со строительством нефтеналивного порта в заливе Находка.