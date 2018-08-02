Спасти и восстановить лес. Как исключить «топорное право» в России

Против двойного учета

Сотрудники прокуратуры Ленобласти на минувшем открытом форуме отметили низкую степень участия в контроле за ситуацией сотрудников ГИБДД . За минувший год ими было зафиксировано только два случая перевозки древесины без сопроводительных документов. Для сравнения: данные прокуратуры свидетельствуют о том, что за час подобного рейда прокурорских работников таких нарушений обнаруживается — четыре.

Прокурор Ленобласти Борис Марков обратил внимание на так называемый «двойной учет земель лесного фонда» (ситуация, при которой по одним документам земли относятся к охраняемым лесным территориям, а по другим — к землям поселений, на которых разрешено строительство). «Главное, верно определить статус таких территорий, — считает он. — В общей сложности, нами зафиксировано более 260 нарушений, заведено девять уголовных дел по факту незаконных рубок и хищения древесины. Размер задолженности лесопользователей перед бюджетом только за прошлый год снижен более чем на 74 млн рублей».

По словам председателя комитета по природным ресурсам региона Виктора Чикалюка, сравнение объемов заготовленной древесины в области и соседней Финляндии — не в нашу пользу. «Там площадь лесов примерно в 3,7 раза меньше, чем в Ленинградской области, при такой же структуре фонда и составу, и почти по такому же запасу на единицу площади, — подсчитал он. — Но мы снимаем с единицы площади значительно меньший объем заготовленной древесины — один кубометр, а наши соседи — три с половиной кубометра. Есть разница».

Участники форума решили, что необходимо усилить бдительность, причем скоординировать взаимодействие ведомств, причастных к решению проблем, связанных с сохранением лесных угодий. Причем призвали к активному использованию системы информационной системы ЕГАИС.

За инфо-систему ЕГАИС

Примерно о том же заявили участники только что завершившегося в Петрозаводске (Карелия) Национального лесного форума. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в Федеральном агентстве лесного хозяйства, по итогам этой встречи определены основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.

Более 200 участников форума, помимо прочих, обсудили вопросы создания лесопромышленного кластера и усиления кадрового состава. «Ситуация в лесной отрасли меняется. На уровне законодательства мы будем сейчас дополнительно прописывать вопросы, связанные с контролем с помощью системы ЕГАИС и, конечно, вопросы с количеством лесных инспекторов. На ближайшие три года нам удалось серьезно увеличить бюджет на поддержку и создание рабочих мест лесных инспекторов. В результате у нас 2,2 тысячи рабочих мест. Прежде всего они будут распределены по лесным регионам», — отметил на форуме председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом о промышленной политике лесозаготовительные предприятия не относятся к предприятиям промышленности, а, значит, не могут пользоваться льготами и преференциями, предоставляемыми участникам кластеров. Правительство республики уже направило предложения в Минпромторг России по включению в число участников промышленного кластера лесозаготовительных, а также транспортных организаций регионов, от работы которых зависит обеспечение лесоперерабатывающих производств сырьем.

Кроме того, по мнению специалистов, отрасль нуждается в хорошо подготовленных, заинтересованных в ее развитии кадрах. «При ведении лесного хозяйства по интенсивной модели крайне важна квалификация специалистов, назначающих те или иные мероприятия в лесу, — считает комментирует начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит. — Это „умные рубки“, комплекс мероприятий по лесовосстановлению с последующим уходом за лесом и охраной его. Поэтому сейчас наша общая задача — обучение на местах сотрудников, без которых качественная реализация интенсивной модели невозможна».

Напомним, в апреле стало известно о решении Минприроды штрафовать российских чиновников за сокрытие незаконных рубок леса. Рослесхозу было поручено подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым для чиновников впервые введут ответственность сокрытие или искажение информации о незаконных рубках леса (максимальная сумма штрафа — 15 тыс. рублей). Из регионов поступают обращения ужесточить наказание, увеличить сумму штрафа. В прошлом году ущерб от незаконных рубок, по данным Рослесхоза, составил 11,1 млрд рублей. Под топор попали 1,7 млн куб. м древесины. Земли лесного фонда, по разным оценкам, занимают от 50 до 6 5% всех земель в России . В структуре земельного фонда Ленобласти преобладает лесной фонд, на долю которого приходится 56,7% от общей площади (4756,4 тыс. га).

Эксперты называют основные способы справиться с «топорным правом»:

вести электронную систему учета всех рубок леса;

поддерживать и развивать институт лесных инспекторов;

усилить контроль перевозки древесины с тщательной проверкой сопроводительных документов;

ужесточить наказание за незаконные рубки, увеличить сумму штрафов;

законодательно утвердить меры борьбы с двойным учетом земель лесного фонда.