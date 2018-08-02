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Жители двух домов Саратова возмущены качеством ремонта придомовой территории
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Жители двух домов Саратова возмущены качеством ремонта придомовой территории 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В информационную службу «Саратов 24» обратились жильцы домов № 87, 87б по улице Огородней. По их словам, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» их дворы, прилегающая территория, подъездные дороги к октябрю должны быть приведены в нормативное состояние. Ремонт начался с июня. Однако, пока это мало похоже на правду. По словам саратовцев, асфальт во дворе разворотили, и на этом все закончилось.
"За последнюю неделю жители не видели ни одного рабочего. В фирме-подрядчике утверждают, что всё идёт согласно графику и дата окончания 15 октября. Люди не могут спокойно передвигаться во дворе, дети боятся получить травму, пенсионерам и инвалидам окружающая обстановка вообще доставляет огромные трудности. Автомобилисты так же испытывают проблемы с проездом. После дождя размыло дорогу, все в ямах и ухабинах", — сообщил один из жителей Павел Гуськов.
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