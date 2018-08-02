Жители двух домов Саратова возмущены качеством ремонта придомовой территории

В информационную службу «Саратов 24» обратились жильцы домов № 87, 87б по улице Огородней. По их словам, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» их дворы, прилегающая территория, подъездные дороги к октябрю должны быть приведены в нормативное состояние. Ремонт начался с июня. Однако, пока это мало похоже на правду. По словам саратовцев, асфальт во дворе разворотили, и на этом все закончилось.