За что в СССР и России приговаривали к смерти

России действует мораторий на смертную казнь — она заменяется пожизненным заключением. Последняя высшая мера наказания была приведена в исполнение 2 августа 1996 года, когда расстреляли убийцу 11 подростков Сергея Головкина. О том, как было раньше, — в материале News.ru.

Иосиф Сталин

В СССР смертная казнь применялась довольно широко — в первую очередь на ум приходят, разумеется, сталинские репрессии. Вообще же еще в 1922 году Уголовный кодекс РСФСР зафиксировал список преступлений, которые карались высшей мерой наказания: в их число вошли контрреволюционная деятельность, взяточничество и уклонение от воинской повинности (в случае с последними двумя пунктами, останься УК неизменным, в земле сейчас лежала бы изрядная доля населения России).

wikipedia.org Следственное фото Владимира Георгиевича Винничевского

Пик расстрелов 30-х годов пришёлся на время «большого террора» — вынесли около 700 тысяч смертных приговоров. В то же время разрешили смертную казнь для лиц, достигших 12-летнего возраста. В мае 1940 года расстрел настиг несовершеннолетнего серийного убийцу Владимира Винничевского.

Настала Великая Отечественная война, и публичному повешению стали подвергаться пособники фашистов. Через пару лет после окончания военного конфликта был подписан указ «Об отмене смертной казни», но в 1950-м она вернулась как обоснование для наказаний диверсантов и изменников Родины. Спустя еще четыре года смертной казни удостаивались ответственные за убийство при отягчающих обстоятельствах.

Никита Хрущёв

В 1960 году был узаконен один из прародителей современного Уголовного кодекса — согласно ему, смертной казни удостаивались шпионы и изменники Родины, убийцы гос— или общественных деятелей, денежные мошенники, взяточники и насильники малолетних, а также разного рода диверсанты, бандиты и дезертиры.

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Аркадий Нейланд

После восстановления смертной казни в СССР к несовершеннолетним она не применялась, за исключением Аркадия Нейланда, которого расстреляли по указанию Никиты Хрущева в августе 1964 года. Согласно статистике, в 1962-м смертная казнь настигла 2159 человек.

За период с 1962 по 1989 год судебные органы СССР вынесли 24 422 смертных приговора (из них помиловали 2355 человек). Почти все приговоренные с 1960 по 1991 годы были мужчинами. Достоверно известно лишь о трёх казнённых женщинах:

Антонина Макарова , или «Тонька-пулеметчица» (1979) — за массовые расстрелы мирных жителей и партизан в период Великой Отечественной войны;

— Берта Бородкина (1983) — за спекуляцию в особо крупных размерах и масштабное хищение государственного имущества;

— Тамара Иванютина (1987) — за серийные убийства путём отравления.

Тамара Иванютина

Возможно, случаев казни женщин было больше — неизвестна судьба некоторых (например, Светланы Пинскер, Татьяны Внучкиной и Юлии Грабовецкой), осуждённых в 60-х за валютные преступления.

В поздние советские времена в качестве эвфемизма смертной казни стало использоваться «исключительная мера наказания»: считалось, что официально она применяется в виде исключения, за особо тяжкие общеуголовные и государственные преступления.

С конца 1980 годов страна выбрала путь постепенного сокращения применения смертной казни. В период с 1992 по 1999 годы в России по официальным данным было казнено 78 человек при количестве почти в тысячу осуждённых.

Global Look Press/Alexandr Yakovlev

Первый президент РФ Борис Ельцин

16 мая 1996 года Борис Ельцин издал указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы ». После вступления в силу с 1 января 1997 года нового УК РФ взамен Уголовного кодекса 1960-го в России значительно сократили перечень преступлений, караемых смертной казнью. Теперь она может быть применена лишь к лицам мужского пола — женщины освобождены от данного вида наказания и от пожизненного заключения. Согласно п. 1 ст. 59 УК РФ смертная казнь в качестве исключительной меры наказания установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.

Единственным видом смертной казни в России является расстрел. Последняя датирована 2 сентября 1996 года.

Казнь Головкина

Жертвами серийного убийцы и педофила Сергея Головкина в период между 1986 и 1992 годом, согласно материалам суда, стали 11 мальчиков. Кроме данных о его гомосексуализме и каннибализме, в новостях изверг прославился прозвищем «Фишер». Большинство преступлений он совершил в подвале личного гаража на территории Одинцовского района Московской области

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Сергей Головкин

19 октября 1992 года Головкина задержали. На допросе он всё отрицал, и его хотели отпустить, установив за ним слежку. Вышло так, что дежурный милиционер нарушил приказ и на ночь посадил маньяка в одиночную камеру. А следующим утром тот попросился на допрос и признался в последнем тройном убийстве. 21 октября того же года в его гараже обнаружили улики; Головкин сознался смертях 11 детей и показал следователям места убийств и захоронений.

Педофила признали вменяемым, с признаками шизоидной психопатии. Его судили в закрытом режиме. Попытки адвоката выстроить защиту на положительных характеристиках Головкина с мест работы и учёбы не сработали — 19 октября 1994 года убийцу приговорили к расстрелу. 2 августа 1996-го приговор привели в исполнение — подобная высшая мера наказания стала последней для современной России.