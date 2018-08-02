Пограничники приготовились к пику наплыва туристов с Украины в Крым 

Пропасть в отношенияхГраница проходит по Чонгарскому мосту. От него до пункта пропуска соседей — 600 метров, до российского — 2 километра. Тем, кто пересекает кордон общественным транспортом, с украинского берега до моста приходится идти пешком. В 2014 году украинские власти демонстративно заминировали Чонгарский мост, так что переходящим границу теперь в прямом смысле слова приходится идти по минному полю. От моста до КПП «Джанкой» можно доехать микроавтобусом. В темное время суток дорога освещена лучше, чем в городе. Каждый день здесь работают две маршрутки местного перевозчика. Пустых ходок у них не бывает. — Рейс выгодный, — рассказывает водитель Игорь, пока пассажиры выходят из машины. — Проезд стоит 20 рублей. Вообще-то я здесь на подмене, но ребята, которые работают постоянно, не жалуются. Те, кто едет на своем транспорте, выстраиваются в длинную очередь. С журналистами владельцы машин с украинскими номерами общаются неохотно и стараются избегать камер. Люди боятся неприятностей у себя дома. Украинская пропаганда обличает их в предательстве едва ли не наравне с предателями, поддерживающими врага. Владелец «Ланоса», едущий с семьей на отдых в Евпаторию из Запорожья, все же разговарился. Чтобы добраться до российского пункта пропуска, им пришлось стоять в очереди шесть часов. — Сделайте что-нибудь, — обращается к нам глава семейства. — Так вы же на украинской стороне стояли. Водитель пожимает плечами. Украинские власти создают своим гражданам проблемы на крымской границе — мол, нечего туда ездить. — Шесть часов — это еще по-божески, — рассказывают сотрудники КПП «Джанкой». — В прошлом году на пике сезона с их стороны развернулся бизнес по продаже мест в очереди, причем в направлении Крыма продавали места автотуристам, а в обратном направлении — местным таксистам, подрабатывающим извозом от украинского КПП до ближайшей станции «Новоалексеевка». Несмотря на все эти искусственные препятствия и унижения, число туристов, едущих с Украины в Крым, не падает, а продолжает расти. «Джанкой» — один из трех пунктов пропуска на границе. За сутки в обоих направлениях кордон здесь переходят примерно 6,5 тысячи человек и около 1000 автомобилей. Пик сезона приходится на август, когда и без того немалый поток увеличивается почти вдвое. — Год назад в августе через нас проходило около 11 тысяч человек в сутки, — рассказал «РГ» начальник КПП «Джанкой» пограничного управления ФСБ России по РК Александр Морозкин. — В этом году поток примерно такой же, и к приему гостей мы готовы. На смене здесь работают несколько десятков контролеров и два десятка кабинок паспортного контроля. На пересечение границы одним человеком уходит до трех минут. Те, кто добирается в Крым или обратно общественным транспортом, тратят времени меньше. Автомобилистам, естественно, приходится ждать дольше. Пока беседуем с пограничниками, замечаем знакомый запорожский «Ланос», уже выруливающий с площадки осмотра. Полчаса назад он был в первой десятке перед шлагбаумом на въезде в пункт пропуска. Значит, вся процедура на российской границе заняла у украинца действительно не больше четверти часа. С «Ежом» безопаснееПосле провокаций 2016 года, когда украинские силовики попытались высадить на севере Крыма вооруженную группу и в боестолкновении с диверсантами погибли двое сотрудников правоохранительных органов, госграницу и все пункты пропуска на полуострове укрепили. Невооруженным глазом средства защиты не заметны, и посторонним пограничники их не показывают. Электроника, видеонаблюдение и интеллектуальные средства контроля здесь по всему периметру. Но есть и простые, проверенные временем и надежные средства защиты. Стандартные блоки помещений контрольного пункта обшиты стальными листами. — Такого не увидите больше нигде, — говорит сотрудник КПП «Джанкой» Дмитрий Колесов. — Мера предосторожности не лишняя. На въездах и выездах с пункта пропуска пограничники установили сделанные своими руками «ежи» — барьеры с шипами из арматуры, поднимающиеся и опускающиеся одним нажатием рычага. Да и само понятие безопасности на границе многогранное. Например, последние 30 метров перед шлагбаумом пункта пропуска, машины, движущиеся со стороны Украины, проезжают по опилкам, пропитанным специальным дезинфицирующим составом. В соседних с Крымом областях на материке хватает очагов африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других вирусных инфекций. Так что предосторожность не надуманная, а скорее вынужденная мера. На плоту и с фермойМалыш кокер-спаниель Рина — эксперт в поиске наркотиков. Государственную границу в пункте пропуска «Джанкой» охраняет не один десяток собак, обученных для разных целей. Кто-то ищет наркотики, кто-то взрывчатку, кто-то оружие. Готовить к службе собак начинают с пятимесячного возраста, в зависимости от темперамента, ставя каждой индивидуальную задачу. Породы самые разные: овчарки, лабрадоры, спаниели. Не подходят для службы на границе только псы-меланхолики. Среди собак такие тоже бывают. А вот Рина у людей вызывает улыбку. — Овчарка может напугать детей, — говорит инструктор. — А маленькая собака с поиском наркотиков справляется не хуже, но никого не пугает. Провоз наркотиков на самом деле не редкость. На площадке перед пунктом пропуска стоят два задержанных автомобиля. В них нашли тайники с крупными коммерческими партиями зелья. — В одном было восемь банок с солями, во втором — трава, — рассказывает Морозкин. Если у пограничников возникает подозрение в попытке провоза запрещенных предметов или контрабанде, машину отправляют на досмотр. Для этого в пункте пропуска есть мобильный комплекс — новейшее техническое средство, позволяющее как рентгеном просветить всю подозрительную машину. Везут через границу не только наркотики, но и находки «черных копателей», коллекционные монеты, патроны. А вот оборудование для майнинговых ферм, которое недавно намеревались провезти две украинки, — это что-то новое. Шесть раз с начала этого года через пункт пропуска «Джанкой» на полуостров пытались въехать по поддельным документам. Это тоже не редкость. Бывают и попытки обойти пограничников по суше и по морю. Чаще всего так поступают горе-туристы, лишившиеся на отдыхе документов. Однако среди нелегалов тоже попадаются оригиналы. В последний раз бывалых пограничников удивил экстремал, пересекавший со стороны Украины Сиваш на самодельном плоту из бутылок. При себе у него был паспорт гражданина РФ, набор путешественника, а намеревался он ни много ни мало покорить Эверест. Бутылочный нарушитель отделался штрафом. Но на самом деле, среди едущих в Крым на отдых украинцев нарушителей и людей с нечистыми помыслами абсолютное меньшинство. Российские пограничники это знают и стараются сделать пересечение кордона для туристов максимально быстрым и комфортным. КомментарийАлексей Черняк, председатель комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма:— С каждым годом туристов с Украины в Крым приезжает все больше и больше. Увеличение — в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы и приезжали около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины. В летний период зафиксирован самый большой пик пересечения границы. Эта процедура требует заполнения документов и анкет, и тем, кто приезжает с туристической целью, ставят соответствующую отметку. ЦИФРА 3,28 миллиона туристов посетили Крым с начала года по 25 июля. Готовить к службе собак начинают с пятимесячного возраста, в зависимости от типа темперамента, ставя каждой индивидуальную задачу.