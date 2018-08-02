Самый загадочный язык России и его судьба

Нивхи, которых прежде называли гиляками — малый народ России , проживающий в Хабаровском крае близ устья Амура и на севере острова Сахалин. На сегодняшний день насчитывается 4500 нивхов. По роду занятий они традиционно мало отличаются от соседних народов, занимаясь рыболовством, охотой и разведением ездовых собак. Однако о происхождении нивхов ученые ведут яростные споры, а их язык не похож ни на один другой язык в мире.

Юзефа Пилсудского. Нивхский язык учёные относят к изолированным — это значит, что его родство с другими языками не установлено. Таких языков в мире совсем немного, одним из самых известных является язык басков в Испании — предположительно, «наследство» доиндоевропейского населения Европы. Таким же осколком глубокой древности на Дальнем Востоке является нивхский. О его генетических связях существуют разные версии, ни одна из которых до конца не доказана. Например, по мнению японских языковедов Кадзухико Ямагути и Кацунобу Идзуцу нивхский — это ранняя стадия японского языка. Рассматривается версия о родстве гиляцкого с соседними тунгусо-манчжурскими — вместе с ними его иногда включают в алтайскую языковую семью и шире — в ностратическую макросемью, объединяющую языки всех континентов. Российский лингвист Сергей Николаев нашёл в нивхском языке общие черты с алгонкинскими и вакашскими языками, распространёнными среди туземцев Северной Америки. Точно установлено лишь то, что нивхский относится к палеоазиатским языкам — согласно воззрению учёных, в древности он был гораздо шире распространён в Северной Азии. Из-за широко распространённого чередования согласных соседи нивхов практически были не в состоянии усвоить их язык, в то время, как они сами легко учились говорить по-русски и по-маньчжурски. Примечательно, что одним из учёных, внёсших значительный вклад в изучение нивхской речи, был Бронислав Пилсудский — родной брат президента Польши

Менталитет

Особенности языка существенно влияют на менталитет его носителей. Лингвисты отмечают связь грамматики нивхов с анимизмом — для них любой объект персонифицирован и одушевлён. Для отвлёчённых понятий слов нет, отсутствуют прилагательные, зато вместо слова «идти» нивхи употребляют разные слова в зависимости от направления движения. Дополнения присоединяются к сказуемым, изменяя их фонетический облик и образуя из корневых морфем уникальные словокомплексы для описания конкретной ситуации. Исследователи относят нивхский язык к пространственным. Пространственная семантика в нём необычайно детализирована, что, вероятно, объясняется практической необходимостью для охотников точно описывать положение предметов. Например, указательные слова (демонстративы), как пишет филолог Екатерина Груздева, обозначают пять пространственных «колец», расположенных на разном расстоянии от говорящего — ближайшее (проксимильное), близкое, срединное, отдалённое и далёкое. Таким образом, нивх сразу указывает собеседнику, где находится то, о чём он говорит. Для сравнения, в русском языке слова «то» и «это» не имеют пространственной семантики. Из девяти падежей нивхского языка в русском есть соответствия только для номинатива (именительный) и инструменталиса (творительный). Еще одна особенность в том, что для счёта людей, животных и предметов в нивхском языке используются разные ряды числительных.

Антропология

Канады. Необычные черты есть и во внешнем виде гиляков. Они являются монголоидами, однако ближайшие похожие народы проживают не в Сибири, а в Юго-Восточной Азии. Исследуя антропологическую статистику, учёные также выяснили, что нивхи очень близки по строению черепа индейцам западного побережья США

Судьба