Ещё
В ЮЗАО с начала года было введено в эксплуатацию более 100 лифтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮЗАО с начала года было введено в эксплуатацию более 100 лифтов 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года.
«По программе капитального ремонта в ЮЗАО с начала 2018 г. введено в эксплуатацию 103 новых лифта. До конца года в округе заменят лифты более чем в 70 домах», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы. В рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. «Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам. Например, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Для удобства слабовидящих граждан надписи на кнопках в кабине лифта и кнопках вызова лифта на этажах продублированы шрифтом Брайля. Световая индикация информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, также подключено оповещение о прибытии на нужный этаж», — отметили в комплексе городского хозяйства.
Обручевский меридиан: последние новости
С 1 сентября камеры могут начать отслеживать наличие ОСАГО Мемориал погибшим в горячих точках сотрудникам СМИ может появиться в Москве Завершилось благоустройство нового сквера на Грузинском валу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона112
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками70
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах76
Украинские военные заявили о масштабном «котле»82
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение