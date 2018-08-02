В ЮЗАО с начала года было введено в эксплуатацию более 100 лифтов

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года.

«По программе капитального ремонта в ЮЗАО с начала 2018 г. введено в эксплуатацию 103 новых лифта. До конца года в округе заменят лифты более чем в 70 домах», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы. В рамках капитального ремонта проводится полная замена силового оборудования, систем управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. «Новое оборудование значительно превосходит старое по своим характеристикам. Например, новые лебедки с частотно-регулируемым приводом обеспечивают комфорт и плавность движения, точность остановки и до 40% экономии электроэнергии. Для удобства слабовидящих граждан надписи на кнопках в кабине лифта и кнопках вызова лифта на этажах продублированы шрифтом Брайля. Световая индикация информирует о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, также подключено оповещение о прибытии на нужный этаж», — отметили в комплексе городского хозяйства.