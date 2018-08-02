Из-за жаркого лета в Москве увеличилась популяция бабочек

Как сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, численность бабочек в Москве Подмосковье увеличилась почти в два раза из-за жаркого лета.

В этом году популяция всех видов бабочек в Московском регионе выросла примерно в два раза. Хорошая жаркая погода и обилие влаги способствуют развитию гусеницы. Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в московском регионе. Численность немигрирующих видов, таких как крапивница и павлиний глаз, в этом году увеличилась примерно в два раза благодаря жаркой и влажной погоде.

С приходом осени некоторые виды улетят обратно на юг, а другие виды впадут в анабиоз.

Особенно интересна миграция репейниц, которые перемещаются целыми стаями. Сейчас жарко, и они у нас летают и комфортно себя чувствуют. Другие виды — такие как павлиний глаз, крапивница, многоцветница, траурница — остаются здесь и зимуют, впадают в анабиоз, — добавил Н. Чириков.

Фото взято: http://babochkinedorogo.ru/wp-content/uploads/2016/12/dscn2372_danaus-chrysippus.jpg