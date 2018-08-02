Ещё
Из-за жаркого лета в Москве увеличилась популяция бабочек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за жаркого лета в Москве увеличилась популяция бабочек 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, численность бабочек в Москве и Подмосковье увеличилась почти в два раза из-за жаркого лета.
В этом году популяция всех видов бабочек в Московском регионе выросла примерно в два раза. Хорошая жаркая погода и обилие влаги способствуют развитию гусеницы. Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в московском регионе. Численность немигрирующих видов, таких как крапивница и павлиний глаз, в этом году увеличилась примерно в два раза благодаря жаркой и влажной погоде.
С приходом осени некоторые виды улетят обратно на юг, а другие виды впадут в анабиоз.
Особенно интересна миграция репейниц, которые перемещаются целыми стаями. Сейчас жарко, и они у нас летают и комфортно себя чувствуют. Другие виды — такие как павлиний глаз, крапивница, многоцветница, траурница — остаются здесь и зимуют, впадают в анабиоз, — добавил Н. Чириков.
Фото взято: http://babochkinedorogo.ru/wp-content/uploads/2016/12/dscn2372_danaus-chrysippus.jpg
Управа района Южное Бутово: последние новости
В «Сокольниках» в рамках программы «Московское долголетие» пройдёт танцевальный марафон Активные граждане помогают благоустраивать парки Работы по благоустройству входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта выполнены на 40%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона112
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками70
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах76
Украинские военные заявили о масштабном «котле»82
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение