Звезда шоу «Танцы» впервые стала мамой

Артистка родила первенца в одной из престижных клиник в Москве . О радостном событии София сообщила поклонникам в своем микроблоге и призналась, что у нее родился мальчик. Малыш появился на свет еще 27 июля, а вчера молодую маму и новорожденного мальчика выписали из роддома.

больше по теме

Экс-солистка группы Hi-Fi подтвердила беременностьНа днях певица Таня Терешина сообщила поклонникам, что уже в сентябре этого года выйдет замуж за своего возлюбленного. Теперь же артистка перестала скрывать округлившийся живот. Отметим, что София вела весьма активный образ жизни во время беременности и до самых родов работала и тренировалась. Девушка не раз выкладывала в социальные сети видео со своими танцами. Судя по всему, большой живот не мешал артистке тренироваться.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1835713407527275485_25818391"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.215625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.215625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

После рождения сына София не намерена задерживаться в декрете. Девушка сообщила поклонникам, что сейчас в срочном порядке ищет няню.

«Мы сейчас ищем няню. Знаю, что есть огромное количество сайтов для поиска, но так страшно отдавать малыша под присмотр в чужие руки, даже несмотря на то, что я не собираюсь оставлять его с ней, мне нужна няня, чтобы была все время со мной на подхвате», — написала в своем микроблоге София.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1836395123191317365_25818391"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.146875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.146875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);