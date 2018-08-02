Цель НАТО — сделать так, чтобы нам не пришлось защищать Черногорию

Трампу стоило вспомнить собственные же слова, которые он сказал в Польше на 74-ю годовщину Варшавского восстания. То была одна из самых сильных речей за время его президентства. В ней американский лидер вспомнил о кошмарной цене, которую миллионы людей заплатить за провал Запада сдержать агрессию нацистов и Советского Союза.

«Во время двойной оккупации польский народ пережил зло, которое не возможно описать. Резню в Катыни, Холокост, Варшавское гетто и восстание в нем, уничтожение прекрасной польской столицы и смерти примерно каждого пятого жителя Польши. От великой и самой большой в Европе еврейской общины здесь почти ничего не осталось после нацистских систематических убийств миллионов польских еврейских граждан», — говорил Трамп.

НАТО было создано на пепелище после Второй мировой войны именно для того, чтобы такие разрушения больше никогда не повторялись. В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен махнул рукой на угрозы Германии в адрес Чехословакии, провозгласив, что британцы не будут втянуты в войну «из-за ссоры далеких стран, о народах которых мы ничего не знаем». Результатом этой позиции стало убийство 50 миллионов человек, уничтожение континента и газовые камеры концлагеря «Аушвиц».

Урок, который мир извлек из Второй мировой войны, говорит, что слабость провоцирует. Когда враги чувствуют слабость, они становятся более решительными и склонными совершать жестокие просчеты. Когда же они чувствуют силу и сдерживание, они значительно меньше готовы испытывать судьбу и развязывать войны.

Президент Дональд Трамп верит в мир с помощью силы. Но для мира нужна не только военная мощь. Как он сам сказал в Варшаве : «Наша оборона — это не только деньги, но и воля». Президент Рональд Рейган гораздо реже использовал военную силу, чем его предшественники. И это произошло не потому, что он укрепил американскую военную мощь, а потому, что враги Америки даже не сомневались в его готовности ее применить.

Заняв Овальный кабинет, Трамп исправил ситуацию, подтвердив «красную линию» Обамы в Сирии дважды, послав сигнал силы, который услышали не только в Дамаске , но и в Москве . Существует причина, почему Путин презирает НАТО и противится его расширению в Восточной Европе. Он знает, что может запугивать своих непокорных соседей. Но он не может запугивать страны — участницы НАТО, потому что их безопасность поддерживают 28 союзников, объединенных общими обязательствами в сфере обороны. И их возглавляет президент США, который хотя и ищет дружбы, но не боится играть военными мускулами своей страны. Именно поэтому Путин был настолько против вступления Черногории в НАТО, что даже устроил попытку переворота и убийства премьер-министра.