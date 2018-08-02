Структура «Ростеха»‍ стала единым оператором санавиации

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил подконтрольное «Ростеху» АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санитарной авиации для государства в 2018-2019 гг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее распоряжение премьер подписал «на днях».

По данным газеты, регионы получат право заключать контракты с НССА «как с единым исполнителем». Их цену рассчитает заказчик на основании «общедоступной ценовой информации» — средневзвешенной цены летного часа, указывает издание. Типовой контракт подготовят Минтранс Минздрав , согласуют — Федеральная антимнонопольная служба ( ФАС ) и Минфин

Минфин запрос издания перенаправил в Минтранс и в Минздрав. Минтранс не ответил на запрос журналистов. Минздрав приоритетом в развитии санитарной авиации назвал своевременное и качественное оказание скорой медпомощи с использованием воздушных судов. По словам собеседника газеты, организация полетов является задачей авиакомпаний.

«Ростех» уточняет, что учредили НССА в рамках поручения президента Владимира Путина подготовить в регионах систему санитарно-авиационной эвакуации по единому стандарту в формате «24/7».