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Структура «Ростеха»‍ стала единым оператором санавиации
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Структура «Ростеха»‍ стала единым оператором санавиации 

Ведомости 2 часа назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил подконтрольное «Ростеху» АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санитарной авиации для государства в 2018-2019 гг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее распоряжение премьер подписал «на днях».
По данным газеты, регионы получат право заключать контракты с НССА «как с единым исполнителем». Их цену рассчитает заказчик на основании «общедоступной ценовой информации» — средневзвешенной цены летного часа, указывает издание. Типовой контракт подготовят Минтранс и Минздрав, согласуют — Федеральная антимнонопольная служба (ФАС) и Минфин.
Минфин запрос издания перенаправил в Минтранс и в Минздрав. Минтранс не ответил на запрос журналистов. Минздрав приоритетом в развитии санитарной авиации назвал своевременное и качественное оказание скорой медпомощи с использованием воздушных судов. По словам собеседника газеты, организация полетов является задачей авиакомпаний.
«Ростех» уточняет, что учредили НССА в рамках поручения президента Владимира Путина подготовить в регионах систему санитарно-авиационной эвакуации по единому стандарту в формате «24/7».
Владимир Путин поручил правительству заняться санитарной авиацией еще в 2013 г. Идею о централизации санавиации в России озвучил директор индустриального кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в ноябре 2017 г., напоминает Vademecum. В рамках проекта предлагалось создать единого федерального оператора санавиации, главным претендентом стала НССА, указывает издание. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания на 25% принадлежит АО «Рычаг» (структура «Вертолетов России») и Фонду развития санитарной авиации (75%).
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