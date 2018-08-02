В Москве стартует масштабный социальный проект для пенсионеров

11 августа 2018 года на территории усадьбы-заповедника Коломенское пройдет старт всероссийского социального проекта «Зарядки в парках» для людей старшего возраста.

«Зарядки в парках» — всероссийский проект социальной поддержки спорта и здорового образа жизни для людей старшего возраста, организуемый брендом «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» . Основная цель проекта — проведение полезных оздоровительных активностей в городских парках по всей стране для укрепления здоровья и создание площадки для общения, продлевающей активное долголетие у старшего поколения.

Занятия будут бесплатными, а участие в них не потребует специальной подготовки. На каждой площадке проекта «Зарядки в парках» к занятиям и лекциям будут привлечены профессиональные врачи и сертифицированные фитнес-специалисты, у которых можно получить индивидуальные консультации.

Первое мероприятие проекта пройдет на территории музея-заповедника Коломенское, 11 августа в 10.00 утра. Для всех желающих будет проведена утренняя зарядка, лекция, об активном долголетии и правилах поддержания иммунитета в межсезонье, а также экскурсия от музея-заповедника Коломенское.