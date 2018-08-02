Казанцы почувствовали сильный запах хлора. В разных районах

Вчера и позавчера казанцы, проживающие в разных районах, почувствовали удушливый запах хлора. МЧС не нашло источник запаха.

«Меня поднял с кровати резкий хлорный запах. Он был такой интенсивный, что я подумала: видимо, кто-то в подъезде разлил бутылку «Белизны». Потом услышала, как под окном гремит контейнерами мусоровоз, и решила, что это проводят санитарную обработку контейнерной площадки. Когда вышла на автобусную остановку, чтобы ехать на работу, почувствовала, что на улице запах стал еще интенсивнее, он буквально «хватал» за горло, вызывая удушье», — рассказала «Вечерней Казани» жительница дома на улице Карима Тинчурина.

В МЧС зафиксировали только два обращения — с улиц Толстого и Кулахметова. Сотрудники позвонили в «Казаньоргсинтез» и на пороховой завод, но там их заверили, что аварий не было.

Роспотребнадзор тоже получил сообщение о химическом запахе. Результаты проверки станут известны позже.

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