Ещё
В центре Тюмени поймали двухметрового питона — видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Тюмени поймали двухметрового питона — видео 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
Как пишет портал URA.RU, змея ползала на улице Мельникайте, у торгового дома «Сафари».
Увидев рептилию, очевидцы сразу же позвонили зоозащитникам и в полицию. На место прибыли сотрудники контактного зоопарка, которые посадили питона в мешок и временно забрали его на лечение.
Как пояснила руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик, хозяина змеи пока что не нашли. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как двухметровая рептилия смогла оказаться на улице.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что пятиметрового питона нашли в московском хостеле. Змею случайно обнаружили во время проверки пожарной безопасности в одном из общежитий на Волгоградском проспекте.
Пятый канал: последние новости
20 тысяч: Тимати признан виновным в организации несанкционированного концерта Германия готовится к новому наплыву беженцев Накануне дня ВДВ Шойгу открыл памятник легендарному генералу Маргелову
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона98
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками66
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах72
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью796
Украинские военные заявили о масштабном «котле»59
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение