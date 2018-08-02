В центре Тюмени поймали двухметрового питона — видео

Как пишет портал URA.RU, змея ползала на улице Мельникайте, у торгового дома «Сафари».

Увидев рептилию, очевидцы сразу же позвонили зоозащитникам и в полицию. На место прибыли сотрудники контактного зоопарка, которые посадили питона в мешок и временно забрали его на лечение.

Как пояснила руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик , хозяина змеи пока что не нашли. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как двухметровая рептилия смогла оказаться на улице.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пятиметрового питона нашли в московском хостеле. Змею случайно обнаружили во время проверки пожарной безопасности в одном из общежитий на Волгоградском проспекте.