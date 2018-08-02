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BIS Summit 2018 — конвергенция ИБ, знаний и опыта
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BIS Summit 2018 — конвергенция ИБ, знаний и опыта 

SecurityLab.ru 1 час назад
14 сентября 2018 года ассоциация по защите деловой информации BISA проведёт в Москве 11-й по счёту BIS Summit. Мероприятие в целом будет посвящено проблемам конвергенции информационной безопасности в современном цифровом мире. Ключевая пленарная дискуссия соберёт глав отечественного бизнеса, персон ярких и местами неоднозначных, для продолжения стартовавшей в апреле этого года на Петербургском цифровом форуме полемики о разнице подходов в построении информационной безопасности в Западной и Восточной моделях цифровой экономики.
Почему эти темы важны и интересны? За последние годы роль информационной безопасности в корпорациях существенно поменялась. Благодаря цифровой трансформации и государственному регулированию информационная безопасность прошла путь от технической функции ИТ к базовому свойству бизнеса. Смешиваясь с PR (соцсети и информационные атаки), HR (лояльность сотрудников), внутренним контролем (предотвращение и расследование мошенничеств в цифровом пространстве), бизнес-функциями (новые возможности ИТ-систем), информационная безопасность не может не адаптироваться, но получать новое качество. А куда движетесь, растете и меняетесь вы? На широчайший круг вопросов по теме ответят эксперты и коллеги по отрасли в рамках всех (!) мероприятий форума.
ИБ между Востоком и Западом… Россия постоянно стоит перед выбором, какую модель экономического развития принять — европейскую или азиатскую. Но в том и другом случае, есть свои плюсы и минусы. Скорее всего России предстоит выработать свою уникальную стратегию экономического развития и ей следовать. Но в современном мире огромное влияние на экономику оказывают Информационные Технологии. Это значит, что в цифровом мире огромное значение имеют данные, т.е. цифровая экономика — это экономика данных. А там, где данные, там и насущные задачи для ИБ-компетенций. Крайне опрометчиво строить планы и прогнозы развития экономики, не обеспечив качественной безопасности экономической основы государства, бизнеса и граждан, то есть данным.
Мероприятие пройдёт при поддержке генерального партнёра ГК InfoWatch, а также компаний «Лаборатория Касперского», «Гарда Технологии». Стратегическим медиа-партнёром саммита выступит Аналитический центр Anti-Malware.ru, ведущими информационными партнёрами — BIS Journal, BIS TV, SecurityLab.ru.
Следите за новостями саммита на сайте мероприятия http://www.bissummit.ru  И да, регистрация уже открыта! http://www.bissummit.ru/request
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