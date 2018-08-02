Россия залезла и в Африку

Гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике позволила обратить внимание на то, о чем практически не сообщалось в мировых медиа — военном вмешательстве России в дела африканских стран. Российские журналисты хотели собрать материал о инструкторах частной военной компании «Вагнер».

Да-да, той самой частной военной компании, бойцы которой были уничтожены американскими военными в Сирии . Которые известны своим участием в дестабилизации постсоветского пространства. И которыми Кремль, как правило, прикрывает участие своих военных в тех или иных войнах — гибридных и не очень.

Мозамбике, Ливии, Вопрос о том, что Россия забыла в Африке, может выглядеть странно для кого угодно, только не для Владимира Путина и его окружения. А что забыл в Африке Советский Союз, на который равняются российские чекисты? Что Кремль забыл тогда в Анголе Судане , многих других странах?

Для советского руководства это была борьба за влияние, расширение империи с помощью идеологии. Для российского руководства это еще и борьба за деньги. Да, ЦАР — очень бедная страна. Но кто сказал, что в бедных странах нечем поживиться? Золото, алмазы, кобальт, уран… Даже нефть в таком списке выглядит не самым главным ресурсом.

Всю свою историю ЦАР страдает от диктаторов и междоусобиц. Навести порядок в стране традиционно пытается бывшая метрополия — Франция . Однако в последние годы руководство ЦАР, похоже, рассчитывает не на Париж, а на Москву

А в России и рады наложить лапу на очередные концессии, а заодно и создать проблемы для Парижа. Ведь чем больше проблем в бывшей французской Африке — тем больше проблем для Франции и ненавистного Запада!

Договоренности о безвозмездной (!) военной помощи ЦАР со стороны Кремля были достигнуты еще год назад. А в мае этого года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера был гостем Петербургского экономического форума и встречался с Владимиром Путиным. Журналисты эту встречу практически не заметили. Но как раз после нее появилась информация о том, что в ЦАР появились «инструкторы» «Вагнера» — они же наемники Путина.