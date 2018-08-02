Топор и химия. Хасанский район Приморья захватили китайские лесорубы

В редакцию «АиФ-Приморье» обратились жители Хасанского района. Они рассказали, что недалеко от посёлка Занадворовка лесорубы азиатской внешности уничтожают деревья и растительность вокруг на многие километры. Одновременно распахивают землю под сою, выжигая химикатами поля сельхозназначений, загрязняют водоёмы. Никто не контролирует безопасное использование земель.

Не лучшее соседство

Куда ни глянь — заповедная земля. Ясень, бархат, женьшень… Краснокнижные звери неподалёку бродят. С мая благословенную тишину лесов и полей нарушает пронзительной звук громоздкой техники. Как рассказали жители Занадворовки, после перевода воинской части на окраине остались танковые боксы. Теперь там установили пилораму, запустили китайских мигрантов и пошло-поехало…

— Валят лес беспощадно, — рассказывает депутат Хасанского района Александра Доронина. — Там, где раньше на въезде в район был пост ГАИ , от него вверх по сопкам идут масштабные вырубки. Огромная лесосека двинулась до границы, там всего-то 20 километров.

Депутату стало известно, что земля отдана лесопромышленной компании, которая наняла китайских рабочих. Полиция, участковые, пограничники разводят руками: арендаторы действуют в рамках закона, визы у китайских рабочих имеются. Бурная деятельность проводится под руководством российских предпринимателей, с разрешения местных властей.

— Все хотят денег заработать, — говорит местный житель Роман. — Китайцы пилят, им без разницы — кто платит, тот и хозяин. Хорошо, что «зелёные» запротестовали, не дают им границы перейти.

— С лесопромышленниками конфликтов не было, — комментирует эколог Мария Окулова. — Речь идёт о землях, которые находятся в аренде. К сожалению, они расположены близко к национальному парку, но с точки зрения официального законодательства там всё учтено. Конечно, их останавливают границы охранной зоны парка, инспекторы ситуацию контролируют. Пойти дальше они не могут, и, слава богу. Правда, такое соседство — не самое лучшее для сохранения популяции леопарда.

Обожжённая земля

Другая напасть, выбивающая из колеи — арендаторы полей. По словам жителей Занадворовки, китайские фермеры, распахивающие гектары под сою, нещадно потравили земли сельхозназначений.

— За нерестовой рекой Амба обработали поля химикатами, — говорит Александра Доронина. — Деревья вокруг пожелтели-побелели. Земля обожжённая. Бросают химикаты в речку, рыба всплывает вверх брюхом.

Сельчане написали массу жалоб властям всех уровней, в прокуратуру . Пока чёткого ответа не получили. Люди опасаются: ещё немного, природа зачахнет, будет пустыня. К слову, о варварском использовании химикатов говорят жители разных уголков Приморья.

— Китайцам отдают землю в аренду, они за два-три года уничтожают её химикатами, — делится фермер из Дальнереческого района Александр Афанасенко . — Заметьте, они не вывозят овощи, выращенные здесь. В развитии деревни нужна глубокая заинтересованность. А частники хотят как можно скорее прибыль получить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалист по миграционным вопросам Сергей Пушкарёв: