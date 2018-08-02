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Премьер Сингапура призвал АСЕАН сохранять открытые экономические системы
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Премьер Сингапура призвал АСЕАН сохранять открытые экономические системы 

ТАСС 45 минут назад
СИНГАПУР, 2 августа. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна сохранять многостороннюю экономическую систему, направленную на дальнейшую интеграцию. Об этом заявил в четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на встрече с главами МИД стран-членов АСЕАН.
"В современных условиях очень важно, чтобы Ассоциация поддерживала открытую многостороннюю [торговую] систему, работала как механизм единомышленников для углубления сотрудничества", — отметил премьер. Он также выразил признательность странам Юго-Восточной Азии за «поддержание тесного партнерства, несмотря на современные вызовы, в том числе торговые споры США с АСЕАН, Китаем и другими государствами».
По его словам, с момента создания организации в 1967 году, которая включала на тот момент Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины, «с АСЕАН произошли значительные изменения». «Достигнув политического согласия по вопросам безопасности в регионе, страны переключились на экономическую сферу и запустили в 1992 году зону свободной торговли», — добавил Ли Сянь Лун.
В настоящее время в состав Ассоциации входят 10 государств, в том числе Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма.
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Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида "Черный день". Реакция на убийство журналистов в Центральноафриканской Республике NYT: Мюллер ищет в твитах Трампа доказательства попыток замять расследование по РФ
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