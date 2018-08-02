168 дней на орбите: как русский, американец и японец в космос летали

Сегодня в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина будут чествовать членов международного экипажа МКС 54/55. Они провели на орбите Земли больше полугода: с декабря 2017-го по июнь 2018 года. За это время приняли участие в десятках научных экспериментов. О невероятных межпланетных приключениях команды космонавтов рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Жидких.

Собрались как-то русский, американец и японец в космическую экспедицию. Это не анекдот: а теперь уже страница истории МКС. Антон Шкаплеров Скотт Тингл и Норишиге Канаи провели на орбите 168 суток. За эти дни чего только не происходило на станции. Одних научных экспериментов насчитали больше пятидесяти. Были и многочисленные выходы в открытый космос. Но многим землянам, конечно, запомнились другие опыты космонавтов: например, полеты на пылесосе в невесомости.

Шкаплеров со своими коллегами и Новый год праздновал в разных часовых поясах, и день рождения, и даже в международном турнире по футболу участие принял.

Международные отношения на высоте — это и есть один из самых важных опытов космической экспедиции, убежден российский космонавт.

«Международная космическая станция — это место, которое может показать всему человечеству, что люди из разных стран, у которых разная культура, могут вместе работать, созидать, делать что-то полезное для всего человечества», — считает Шкаплеров.

В новой языковой среде, сложнее всех пришлось, наверное, японцу, но он научился понимать и русского и американца. Говорит: МКС — это территория, где нет границ и ломаются даже языковые барьеры.

«Конечно, японский не самый распространенный на МКС язык. Мы в основном общаемся на русском и английском и называем его «рунглиш», — отметил Норишиге Канаи.

Японский астронавт на орбите столкнулся с неизведанным: за три недели вырос на целях девять сантиметров. О чем поспешил рассказать в своем «твиттере».

«Вот так я вытянулся за три недели, такого не было со времен средних и старших классов школы. Я теперь буду переживать, смогу ли я уместиться в сиденье корабля «Союз», — пошутил Норишиге Канаи.

Новичок Норишиге рано забил тревогу: оказалось, он подрос только на два сантиметра: позвоночник человека расправляется от невесомости. На Земле наоборот. На оплошность коллеге указал опытный товарищ — Антон Шкаплеров. Для него этот полет был уже третьим. Как и японец, впервые оказался в космосе американец Скотт Тингл. О взлете рассказывает, как о самом ярком впечатлении.

«Это было по-настоящему волнительно. Мы проходили один отрезок пути за другим. В эти минуты я посмотрел на командира корабля, он посмотрел на меня, и на наших лицах была улыбка до ушей, потому что это были самые захватывающие 10 минут нашего путешествия», — признался Тингл.

На Землю космонавты вернулись 3 июня. Экипаж МКС приземлился в казахстанской степи недалеко от города Жезказган

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