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Житель Нью-Йорка зашифровал в картинке похищенные у General Electric файлы
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Житель Нью-Йорка зашифровал в картинке похищенные у General Electric файлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Житель Нью-Йорка обвиняется в краже у компании General Electric коммерческих тайн, которые он зашифровал в пейзажной картинке, сообщил американский минюст.
В четверг 55-летний Сяоцин Чжэн предстал перед федеральным судом в Олбани (штат Нью-Йорк), который отказал обвиняемому в освобождении под залог.
"Чжэн, предположительно, использовал методы стеганографии, чтобы спрятать файлы с украденной информацией в невинно выглядящую цифровую картинку с изображением заката, которую он послал на свою электронную почту", — говорится в заявлении. Уточняется, что похищенная информация была связана с технологиями строительства турбин.
Чжэну, сотруднику General Electric, грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.
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