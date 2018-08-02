Житель Нью-Йорка зашифровал в картинке похищенные у General Electric файлы

В четверг 55-летний Сяоцин Чжэн предстал перед федеральным судом в Олбани (штат Нью-Йорк), который отказал обвиняемому в освобождении под залог.

"Чжэн, предположительно, использовал методы стеганографии, чтобы спрятать файлы с украденной информацией в невинно выглядящую цифровую картинку с изображением заката, которую он послал на свою электронную почту", — говорится в заявлении. Уточняется, что похищенная информация была связана с технологиями строительства турбин.

Чжэну, сотруднику General Electric, грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.