Ещё
На Урале устроят фотоохоту на организаторов несанкционированных свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале устроят фотоохоту на организаторов несанкционированных свалок 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге устроят фотоохоту на недобросовестных горожан, устраивающих несанкционированные свалки. В местах скопления мусора установят фотоловушки, которые будут фиксировать нарушителей и отправлять информацию о них в компетентные органы, об этом сообщает в четверг. 2 августа, «АиФ-Урал».
Фотоловушка — небольшое устройство, которое имеет размеры с коробку от мобильного телефона. Ее устанавливают в местах несанкционированных свалок и тщательно маскируют. Сейчас таких устройств немного и их постоянно переносят на разные участки, однако к концу года будут закуплены дополнительные фотоловушки, которые смогут охватить все нелегальные места скопления мусора в уральской столице.
Устройство реагирует на движение, пока этого нет, оно находится в спящем режиме. Как только перед фотоловушкой появляется человек, она включается и в режиме онлайн начинает передавать всю информацию о происходящем. «Фотоловушка имеет три датчика движения. Два боковых и один центральный. У нее есть инфракрасная подсветка для работы в ночное время, которая также включается автоматически. При обнаружении движения прибор оперативно передает фото и видео на электронную почту инспекции», — прокомментировал представитель МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» Артем Алексеев.
Вся информация о нарушителях передается в компетентные органы. Штраф за вывоз мусора на несанкционированную свалку может достигать 200 тыс. рублей. Уже сейчас с помощью фотоловушек удалось обнаружить несколько грузовиков, оставляющих мусор в неположенном месте. К слову, сорвать прибор или украсть его будет непросто, при этом вся информация о человеке, который пытался это сделать, также будет оперативно передана в правоохранительные органы.
АиФ Урал: последние новости
«Толпа неистово хохотала». Жестокость и зверства Гражданской войны на Урале На Среднем Урале ввели карантин против африканской чумы свиней Известная уральская чиновница занялась оплодотворением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью726
Действия армянских властей раздражают Кремль253
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР249
WhatsApp будет брать деньги за сообщения3
Все полицейские города в США уволились в один вечер30
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение