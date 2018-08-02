Знойный июль в Уфе: мокрое побоище, открытие моста и затмение красной луны

Прошедший июль запомнится уфимцам жаркой погодой, когда возможность охладиться искали не только люди, но и звери. Еще середина лета стала временем баталий: футболисты клуба «Уфа» сразились со словенской командой «Домжале», а юные уфимцы устроили мокрое побоище. Также под занавес месяца в столице Башкирии открыли после ремонта старый Бельский мост. А завершился июль редким природным явлением — лунным затмением.

Обитателям в вольерном хозяйстве в парке Лесоводов Башкирии в июльскую жару пришлось несладко. В 30-градусное пекло бурые медведи и лисы с трудом выживают под палящим солнцем. Косолапые в знойную погоду лежат в теньке и тяжело вдыхают горячий воздух. В особо душные дни работники вольера приходят на помощь и устраивают для животных импровизированную душевую.

6 июля в Уфимском авиационном университете состоялся очередной выпуск офицеров из Учебного военного центра. Воинское звание лейтенанта и диплом специалиста получили 83 выпускника. Ребята отправятся в воинские части Воздушно-космических сил России в разные уголки страны: от Мурманска до Курил. Для каждого выпускника этот день стал особенным, поддержать их пришли близкие и родные.

В июле Уфа обогатилась сразу на два масштабных граффити. На Зорге появился портрет легендарного диктора Юрия Левитана , который был открыт в очередную скорбную годовщину начала Великой Отечественной. А на улице Кольцевой теперь «поселились» рабочие нефтезаводов. Такое соседство для жителей Черниковки неслучайно: именно в Орджоникидзевском районе расположены нефтеперерабатывающие заводы.

К середине лета Уфа привычно заполнилась сладким ароматом: на городских улицах зацвела липа. Кроме того, что это дерево отлично медоносит, оно широко используется в традиционной медицине. Еще широкие липовые листья дают отличную тень летом. Уфимцы с удовольствием оказался во власти липового цвета: сладкий дурман кружил голову и настраивал на ежедневные прогулки по благоухающему городу.

26 июля «Уфа» и словенский «Домжале» сошлись в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на уфимском поле стадиона «Нефтяник». Обе команды играли изо всех сил, но распечатать ворота ни «горожанам», ни их соперникам не удалось. Счет — 0:0. Теперь «уфимцев» ждет ответный матч, который пройдет в Словении уже завтра.

26 июля городские власти, как и обещали, досрочно запустили движение по старому Бельскому мосту. Уфимцы, вынужденные стоять в километровых пробках с момента закрытия переправы в январе, вздохнули с облегчением и теперь без задержек проезжают в сторону Забелья. Однако в первые сутки после открытия на мосту зафиксировали 805 нарушений скоростного режима, ограниченного до 40 километров в час.

27 июля День Нептуна в Уфе решили отметить «Мокрым побоищем». Вечером пятницы, когда распаленный жарой город и не думал остывать, подростки собрались в Демском парке, чтобы охладиться во время водной баталии. В этом году «Водное мочилово», как окрестили забаву сами подростки, «сослали» подальше от Дома правительства — в район железнодорожников на окраину Уфы.

Ночью 28 июля уфимцы стали очевидцами уникального лунного затмения, которое астрономы называют самым продолжительным в столетии. Луна окрасилась в багровый цвет, сблизившись с Марсом. С 23:24 до 03:19 уникальное полное затмение спутника Земли можно было лицезреть практически на всей территории России. Ночное светило прошло через центр земной тени, что стало очередным центральным лунным затмением спустя семь лет.