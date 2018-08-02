В Москве спасли еще один старинный особняк

Статус объекта культурного наследия присвоили доходному дому купцов Бурениных (Нижняя Красносельская ул., 23), пишет RG.ru . Это четырехэтажный каменный особняк, построенный во времена Первой мировой войны. В его архитектуре сочетается много течений — от неоклассицизма до романо-готического стиля.

Построено здание было по проекту известного архитектора Вячеслава Олтаржевского, который также был одним из авторов первой застройки ВДНХ.

По словам Алексея Емельянова, главы департамента культурного наследия столицы, за 100 лет фасад здания и планировка этажей не изменились. Сохранился даже световой фонарь над парадной лестницей. Однако интерьерные украшения до нас почти не дошли.

Благодаря статусу объекта культурного наследия, дом теперь нельзя снести. Все ремонтные и реставрационные работы владелец может начать только после согласования с Мосгорнаследием.