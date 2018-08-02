36-летнюю Наталью Подольскую без макияжа приняли за школьницу

Поп-певица Наталья Подольская всегда выделяется во многом благодаря своей эффектной внешности, грамотно подчеркнутой ярким макияжем. Неудивительно, что поклонники привыкли видеть своего кумира в образе блистательной светской львицы, и потому едва признали артистку на фотографии с репетиции, где звезда была без макияжа и с высоким хвостом, поначалу приняв девушку на снимке за юную школьницу.

Супруга известного эстрадного исполнителя Владимира Преснякова певица Наталья Подольская кроме своего творчества зачастую радует поклонников потрясающими нарядами, в которых блистает на самых разных светских раутах. И тем неожиданней было почитателям увидеть своего кумира в совершенно непримечательном виде — а именно так, без всякого лоска и блеска, Наталья отправилась на репетицию, откуда и прислала поклонникам поразившую их фотографию. Простая спортивная форма, высокий небрежный хвост и полное отсутствие косметики — в таком обличии почитатели не сразу признали яркую и сногсшибательную красотку, которая всего несколько дней назад покорила красную дорожку фестиваля «Жара» своим роскошным образом дивной русалки.

Более того, при первом взгляде на обнародованную фотографию некоторые фанаты приняли Подольскую за школьницу, о чем не преминули ей сообщить, восхищаясь моложавой внешностью звезды отечественной эстрады. «15 лет, ахаха, как подросток выглядите» «Худышка-стройняшка в идеальной форме! Как девочка! Просто восторг!» «Как молодо вы выглядите без макияжа! Никогда бы не подумала» «Едва вас тут узнала, подумала, что за знакомая школьница?»