В четверг, 2 августа, у памятника героям локальных войн состоялась торжественная церемония, посвященная Дню воздушно-десантных войск. Наш фотограф побывал на площади Памяти и привез пронзительные снимки.
Ирек Кашапов возглавляет правление Самарской региональной общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа. Накануне праздника он рассказал 63.ru, как закаляется настоящий мужской характер. Ирек Кашапов во время церемонии наградил своих сослуживцев и коллег
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