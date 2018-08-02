Ещё
«С любых высот — в любое пекло!»: в Самаре десантники почтили память своих сослуживцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«С любых высот — в любое пекло!»: в Самаре десантники почтили память своих сослуживцев 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В четверг, 2 августа, у памятника героям локальных войн состоялась торжественная церемония, посвященная Дню воздушно-десантных войск. Наш фотограф побывал на площади Памяти и привез пронзительные снимки.
Ирек Кашапов возглавляет правление Самарской региональной общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа. Накануне праздника он рассказал 63.ru, как закаляется настоящий мужской характер. Ирек Кашапов во время церемонии наградил своих сослуживцев и коллег
Посмотрите еще самые яркие моменты Дня ВДВ в Самаре прошлого года.
63.ru: последние новости
Как в Самаре: на космодроме Восточный установили копию ракеты-носителя «Союз» «Как я выжил, это вопрос к Богу»: лидер самарских десантников и спецназовцев о службе Директора фонда капремонта по Самарской области задержали сотрудники ФСБ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета45
У России таких ракет нет. И не будет139
Королеву красоты убили на глазах у туристов14
Украинские военные заявили о масштабном «котле»206
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение