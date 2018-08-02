Кто родился 2 августа

А ещё в этот день родился:

Леонид Феодосьевич Линник (1930-2008), врач-офтальмолог. Академик РАЕН. Он вошел в историю медицины как один из основателей отечественной офтальмологии. Учёный создал научное направления по диагностике и лечению больных с атрофией зрительного нерва, разработал новое поколение интраокулярных линз.

Леонид Линник — автор более 400 научных работ, 3 монографий, 165 авторских свидетельств и 40 патентов.