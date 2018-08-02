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Кто родился 2 августа
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Кто родился 2 августа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Виктор Валентинович Селиверстов (64 года), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Был заместителем префекта Северо-Западного административного округа г. Москвы. Избирался депутатом Московской городской думы. В должности заместителя начальника управления Президента РФ по внутренней политике курировал работу с органами власти Центрального и Северо-Западных федеральных округов.
А ещё в этот день родился:
Леонид Феодосьевич Линник (1930-2008), врач-офтальмолог. Академик РАЕН. Он вошел в историю медицины как один из основателей отечественной офтальмологии. Учёный создал научное направления по диагностике и лечению больных с атрофией зрительного нерва, разработал новое поколение интраокулярных линз.
Леонид Линник — автор более 400 научных работ, 3 монографий, 165 авторских свидетельств и 40 патентов.
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