Постояльца одного из московских хостелов доставили в «Склиф» после поножовщины

В московском хостеле «Макаров Хостел», расположенном в центре российской столицы , произошла драка между двумя постояльцами. Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , один из участников драки нанёс другому несколько ударов в голову и туловище предметом «похожим на нож», после чего оппонент потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада «Скорой», экстренно госпитализировала пострадавшего в Московский городской научно‐исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Второй участник драки был задержан. По факту поножовщины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Ростовской области молодая девушка изрезала ножом пенсионера в ответ на замечание. Новости Москвы: Женщина выпала из окна элитной московской гостиницы