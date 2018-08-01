В управу поступил вопрос о перекрытии ливневых стоков 

Жительница Соколиной горы обратилась к руководству управы с вопросом о заасфальтированных ливневых решётках.
— Второй месяц ведётся ремонт бордюра на улице Кирпичная, снимается асфальт и кладётся новый, — сообщила жительница дома №50 по Кирпичной улице. — Две из четырёх ливневых решёток сняли и засыпали строительным мусором. В проливные дожди это приведёт к подтоплению.
Управа района начала работу с обращением и выяснила, что согласно заданию генподрядчика ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» под контролем Дирекции «ЖКХиБ ВАО» на улице Кирпичной проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров и проезжей части с заменой бортового камня. Предстоит приемка работ с участием ОАТИ Москвы и ГКУ «Экспертавтодор». Запрос о разъяснении по вопросу функционирования ливневых решёток за подписью главы управы А. Аксенова направлен в в Дирекцию «ЖКХиБ ВАО». Сотрудники отдела ЖКХиБ управы Соколиной горы следят за ходом дальнейшей работы по обращению.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.