В управу поступил вопрос о перекрытии ливневых стоков

Жительница Соколиной горы обратилась к руководству управы с вопросом о заасфальтированных ливневых решётках.

— Второй месяц ведётся ремонт бордюра на улице Кирпичная, снимается асфальт и кладётся новый, — сообщила жительница дома №50 по Кирпичной улице. — Две из четырёх ливневых решёток сняли и засыпали строительным мусором. В проливные дожди это приведёт к подтоплению.