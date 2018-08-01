Пенсионерам Москвы и области придется заплатить за право бесплатного проезда

С 1 августа пенсионеры Москвы Подмосковья на шаг приблизились к коммунизму, где «каждому по потребностям». В данном случае речь идет о бесплатном удовлетворении потребности в поездках на пригородных поездах. Правда, как выяснилось, чтобы воспользоваться подарком, некоторым придется все-таки потратить время и даже заплатить за свой бесплатный проезд в электричке — хотя и всего один раз.

Жаркий полдень 1 августа, Ярославский вокзал столицы. За стеклом каждой пригородной кассы, на каждом билетопечатающем автомате красуются объявления: «С 01 августа 2018 г. вводится безденежный проезд пенсионерам… Для оформления билета необходимо активировать социальную карту в пригородной кассе».

Подробности этой процедуры объяснили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании: «Пенсионерам Москвы и Московской области, а также еще целому ряду категорий граждан, получивших с 1 августа право бесплатного проезда в поездах нашей компании, перед получением первого бесплатного билета на проезд необходимо активировать свою социальную карту. Это сделает кассир в пригородной кассе, причем процесс активации займет считаные секунды. В последующем активировать социальную карту уже не нужно, и по ней можно будет получить бесплатный билет на электричку в кассе на любой станции или воспользоваться билетопечатающими автоматами».

Могу подтвердить на собственном опыте: процесс активации социальной карты действительно занял буквально 10 секунд, причем никаких других документов, кроме «пластика», предъявлять не понадобилось.

Раменское, Домодедово, Кашира, Михнево, Подольск, Чехов, Серпухов, Вроде бы все удобно, однако есть закавыка, которая может создать проблемы некоторым пенсионерам, решившим поскорее активировать свои социальные карты. Дело в том, что пока, на первом этапе, такая перекодировка осуществляется лишь в кассах на московских вокзалах и оживленных пересадочных станциях, а также на нескольких крупных железнодорожных станциях в Подмосковье. Их список можно найти на сайте министерства социального развития Московской области: Сергиев Посад, Пушкино Щелково , Железнодорожная, Фрязево, Орехово-Зуево , Павловский Посад, Люберцы Воскресенск , Куровская, Луховицы , Озеры, Шатура Внуково , Нара, Одинцово , Кубинка-1, Можайск , Павшино, Новоиерусалимская, Волоколамск Лобня , Дубна, Дмитров

Сообщается, что такое ограничение будет существовать в течение первых двух недель действия новой льготы по безденежному проезду. А с 15 августа услуга по активации социальных карт станет доступна уже на всех железнодорожных остановочных пунктах, оснащенных кассами.

Вот и получается, что пенсионеру, проживающему, скажем, рядом с платформой Миитовской, чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда на электричке в ближайшие пару недель, придется все-таки на первый раз заплатить. Приобрести билет до станции Павшино, активировать в тамошней кассе свою соцкарту — и только после этого забыть об оплате проезда на пригородных поездах.

Но, может, все-таки не платить за поездку до заветной «активирующей» кассы? Ведь вроде бы, по новому закону, раз ты пенсионер, то можешь кататься в электричках бесплатно — какая разница, с билетом или без него!

На сей счет железнодорожники дают четкие разъяснения.

Итак, право бесплатного проезда не дает льготнику права проезда вообще без билета. Перед каждой поездкой ему необходимо получать в кассе или билетопечатающем автомате безденежный билет с учетом категории поезда, в котором человек планирует ехать. Если же такой «квиток» у пассажира-льготника отсутствует (за исключением случаев, когда касса на станции была закрыта), то при проверке кассирами-контролерами в поезде либо при проходе через турникеты на станции назначения такому «льготному безбилетнику» придется раскошелиться. С него может быть взыскан сервисный сбор за оформление билета уже после посадки в поезд.

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