Премьера на Первом: Звезды под гипнозом

На Первом канале вновь появляется самое загадочное и непредсказуемое шоу «Звезды под гипнозом», в котором известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении. И все это — благодаря гипнозу.

"В моей практике это первое шоу, где уснувший зритель — признак успеха!" — шутит Максим Галкин , ведущий шоу.

То, что будут творить звезды под воздействием «чар» гипнотизера Исы Багирова , описанию не поддается. Но выглядит это и правда забавно, тем более что все розыгрыши, героями которых станут звезды, совершенно беззлобны.

Надо признать, что большинство из нас крайне мало знают о том, что такое гипноз, в чем заключен механизм его действия.

— Гипноз — это не полное отключение сознания, — объясняет Иса Багиров. — Наоборот, это состояние повышенной чувствительности. Люди все слышат и воспринимают гораздо тоньше, чем когда бодрствуют.

Того, что будет предложено, звезды — участники шоу — не знают, таково условие шоу. Так что потом у них будет возможность посмеяться над собой вместе со зрителями. А может и не посмеяться, а задуматься, насколько мало на самом деле мы знаем о самих себе.

Во время съемок шоу применяется психотехника, которая позволяет снять внутренние блоки, высвободить воображение человека, — так объясняет происходящее Иса Багиров. По его словам, в таком состоянии человек может верить в самые невероятные вещи, видеть то, чего нет, и вести себя самым неожиданным образом. Ну, нам с вами только что и остается — увидеть и оценить происходящее.