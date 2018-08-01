Премьера на Первом: Звезды под гипнозом 

На Первом канале вновь появляется самое загадочное и непредсказуемое шоу «Звезды под гипнозом», в котором известные люди переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении. И все это — благодаря гипнозу.
5 августа в 22:00 начнется шоу-загадка, в его съемках приняли участие Александр Панайотов, Сати Казанова, Тимур Родригез, Александр Носик, Алла Духова, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким, Роман Будников, Тимур Соловьев, Елена Максимова, Елена Кулецкая, Елена Борщева, Доминик Джокер и др.
"В моей практике это первое шоу, где уснувший зритель — признак успеха!" — шутит Максим Галкин, ведущий шоу.
То, что будут творить звезды под воздействием «чар» гипнотизера Исы Багирова, описанию не поддается. Но выглядит это и правда забавно, тем более что все розыгрыши, героями которых станут звезды, совершенно беззлобны.
Надо признать, что большинство из нас крайне мало знают о том, что такое гипноз, в чем заключен механизм его действия.
— Гипноз — это не полное отключение сознания, — объясняет Иса Багиров. — Наоборот, это состояние повышенной чувствительности. Люди все слышат и воспринимают гораздо тоньше, чем когда бодрствуют.
Того, что будет предложено, звезды — участники шоу — не знают, таково условие шоу. Так что потом у них будет возможность посмеяться над собой вместе со зрителями. А может и не посмеяться, а задуматься, насколько мало на самом деле мы знаем о самих себе.
Во время съемок шоу применяется психотехника, которая позволяет снять внутренние блоки, высвободить воображение человека, — так объясняет происходящее Иса Багиров. По его словам, в таком состоянии человек может верить в самые невероятные вещи, видеть то, чего нет, и вести себя самым неожиданным образом. Ну, нам с вами только что и остается — увидеть и оценить происходящее.