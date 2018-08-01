Капитана били прямо на глазах экипажа

Украинские моряки все чаще становятся фигурантами громких международных скандалов. Как только одним удается вернуться на родину после тюрем и допросов, в неприятности тут же попадают другие. Родственники моряков рассказали «Вестям», что в деле часто замешана большая политика, а украинцы рискуют своей жизнью за совсем незначительные суммы.

На днях в Одессу вернулись украинские моряки — члены экипажа судна Mekong Spirit, задержанного в Греции по подозрению в перевозке взрывчатых веществ в страны, которые находятся под санкциями ООН . Судно швейцарской компании направлялось из Турции Судан и было задержано греческой полицией 25 мая 2017 года. Капитана обвинили в том, что он не проинформировал власти Греции о наличии опасного груза на борту — взрывчатки для горнодобывающих работ, охотничьих и спортивных патронов, являющихся частью контракта между компаниями Турции и Судана. Вырваться удалось только 12 членам экипажа Mekong Spirit, да и то лишь через год. 23 июля 2018 года решением Судейского совета они по приезде на родину должны ежемесячно регистрироваться в Генеральном консульстве Греции в Одессе.

Им, можно сказать, повезло. Как выяснилось, перевозимая ими взрывчатка не могла использоваться для изготовления боеприпасов, а только для фейерверков. Но пять членов экипажа: капитан, старпом и матросы — остались в Греции до выяснения всех обстоятельств. И таких историй все больше. «Сегодня за границей под следствием находятся несколько сотен украинских моряков. Есть те, кого власти Греции, Италии , Турции подозревают в перевозке нелегалов на небольших плавательных судах типа яхт. Таких 120-150 человек. Кроме того, в неприятные ситуации в различных точках попали 13 судов, о которых нам известно, что на борту находится порядка 80-90 украинских моряков, ставших заложниками споров и разбирательств властей и судовладельцев», — говорит «Вестям» руководитель фонда помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко

По данным МИД, за последние несколько месяцев удалось вернуть в Украину 60 украинских моряков. Как отмечают в «Ассоль», это прогресс, поскольку данная цифра намного выше, чем в предыдущие годы. В то же время есть те, кто безнадежно застрял за границей по подозрению в тяжких преступлениях.

Капитана били на глазах у экипажа

«Мой муж, капитан Golendri (флаг Танзании Александр Бабурин вместе с экипажем сидит в греческой тюрьме уже больше года и никаких сдвигов нет. О них забыли, их бросило наше правительство. МИД нам мало чем помогает, посоветовали только нанять хорошего адвоката. При этом наши ребята не виноваты, а моему супругу грозит от 16 до 25 лет тюрьмы!» — рассказывает «Вестям» Галина Бабурина

Судно Golendri, которое отбыло из Черногории Ливию 16 июля прошлого года, задержали в греческом порту по обвинению в перевозке нелегального груза — сигарет на 6,5 миллиона евро. По данным полиции Греции, судно якобы производило выгрузку на баржу, что, дескать, подтверждает незаконность груза. На борту находились шесть граждан Украины (жители Одесской и Херсонской областей), все они были задержаны и доставлены в следственный изолятор

«Когда на капитанский мостик поднялись военные, они не церемонились. Муж хотел зажечь свет, но его схватили, надели наручники и бросили на пол. Он сильно ударился и перебил коленный сустав. Уже в тюрьме, куда их доставили, его сильно избили на глазах у экипажа за то, что он не захотел подписывать признание в контрабанде. Но четыре члена экипажа после увиденного написали явку с повинной. На самом деле груз (сигареты) не были контрабандой, на них был коносамент, он прошел таможню, были переписаны все пачки», — подчеркивает супруга капитана.

По словам Галины, владелец судна и грузоотправитель после задержания корабля исчезли. «Адвокат судовладельца до последнего уговаривал моего мужа взять вину на себя. Ты, дескать, старый, тебе 71 год, сознавайся в контрабанде, а я тебе гарантирую, что после этого ты через полгода будешь дома. Но мой муж отказался, не подписал ни одно признание, ни один документ. И адвокат пригрозил, что он домой больше не вернется и пожалеет о произошедшем», — продолжает Галина.

Как утверждает Галина, у супруга действительно начались проблемы. После зимы, проведенной в неотапливаемых стенах изолятора, обострились хронические заболевания, болят почки. Но медицинской помощи не оказывают, а от боли дают таблетки «Вольтарен», от которых сводит желудок. Питание же урезали вдвое.

Большая политика

«Я провела собственное расследование. Журналисты канала «Телерепортер» помогли нам добыть снимки судна в греческом порту, на которых видно, что наши ребята не виноваты. На фото в СМИ четко видно, что судно ставят к причалу с задраенными по-походному трюмами, а потом при выгрузке используется конвейерная лента (в порту это делается специальным краном). При этом обвинение утверждает, что шесть моряков в темное время суток, в штормящем море, не только обеспечивали жизнедеятельность теплохода, но и перегружали «нелегальный» груз на более мелкое судно. И это — не единственная нестыковка», — отмечает Галина Бабурина.

По информации родственников, греческая сторона занимается, по сути, рэкетом — постоянно задерживаются суда с грузами под видом борьбы с контрабандой, но на самом деле цель — сам груз и судно, которые потом перепродаются. Более того, как подчеркивают родственники моряков с Golendri, судно обокрали еще во время ареста, вынесли не только товар, но и личные вещи моряков — с камбуза забрали даже мочалки!

Но не это главное. По данным родственников моряков, они стали заложниками большой политики. Как им удалось узнать, российский бизнесмен греческого происхождения, владелец табачной фабрики Иван Саввиди якобы спонсировал некоторые греческие партии. Но в марте прошлого года произошел конфликт, и в Греции начали задерживать все суда, которые он нанимал для перевозки своей продукции — фабрики по производству спиртного и сигарет у него есть как раз в черногорском городе Бар. Эти сигареты и были обнаружены на Golendri.

Вместе с экипажем Golendri в следственном изоляторе оказался еще экипаж судна Andromeda — капитан корабля, украинец Алексей Слепнев и его соотечественник старпом Сергей Константинов . Кроме них арестованы еще шестеро членов экипажа: пятеро индийцев и один албанец. Судно Andromeda было перехвачено греческим спецназом 6 января 2018 года по подозрению в торговле оружием и доставлено в порт Ираклиона на Крите. В соответствии с грузовыми документами, 29 контейнеров, предназначенных для Джибути , были загружены взрывчаткой и детонаторами в Мерсине (Турция). Греческий судовладелец от груза открещивается.

Кто помогает

Как отметили «Вестям» в МИД Украины, с Галиной Бабуриной они находятся на постоянной связи. 11 августа для ее мужа дипломатической почтой из Киева будут переданы продукты питания, документы. По его делу согласован опытный адвокат, который уже работает над линией защиты. «До недавних пор Александр находился в следственной части СИЗО греческого учреждения Коридаллос, но, по имеющейся информации, был переведен в другое следственное учреждение. В ближайшее время консулы Украины в Греции навестят Александра, прежде всего с целью мониторинга соблюдения греческой стороной его прав и законных интересов, а также содействия в оказании ему медицинской помощи, поскольку у Александра есть нарекания на боли в коленном суставе», — отмечают в консульской службе МИД.

В то же время в Министерстве иностранных дел заверили: всем без исключения украинским морякам оказывается помощь в рамках законодательства Украины и с учетом норм той или иной страны, где моряк находится под следствием.

«Для помощи морякам, которые попали в неприятные ситуации за границей, задействуются все ресурсы, — подтверждает Шевченко. — Конечно же, большая надежда возлагается на МИД, на Профсоюз моряков, на нас. Есть международные благотворительные организации, которые оказывают помощь». Ведь морякам, которые сидят в тюрьмах за рубежом, нужны средства на адвокатов, переводчиков.

Грозит смертная казнь

К счастью, как отмечает Андрей Шевченко, моряки стали грамотнее и меньше попадают в неприятности — появилась возможность проверить судно и его владельца на порядочность. Но проблемы сами могут найти любого.

Например, смертная казнь через повешение грозит старшему помощнику капитана, украинцу Андрею Новичкову, который задержан в Иране по обвинению в убийстве. 17 января 2017 года в Южно-Китайском море на судне Arezoo, которое шло под флагом Ирана, произошло ЧП. Младший рядовой, матрос Мухаммед Бахранпур выпрыгнул за борт. Свидетелем стал Андрей Новичков — единственный христианин и гражданин Украины на борту судна. Как он уверяет, согласно Морскому кодексу, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Но матроса так и не нашли. Инцидент расследовала морская охрана Китая — судно продолжило путь с заходом в один из местных портов. Как потом выяснилось, Новичков не раз делал замечания матросу по работе. Он злился и как-то в разговоре пообещал отомстить старпому. В тот же день он и выпрыгнул за борт, при этом члены экипажа ни в чем не обвиняли Новичкова.

Как рассказала «Вестям» его бабушка Елена Вирановская, внука посадили в иранскую тюрьму вместе с 16 узниками. Позже удалось добиться его выхода, но сейчас он вновь за решеткой. «Иранская сторона предложила обменять Андрея на гражданина Ирана Али Джадуэя, которого в Украине осудили за шпионаж. Они мне это говорили с первых дней после задержания внука. Но на это уйдет не один месяц, очень много бумажной волокиты. Президент Украины для обмена должен помиловать иранца, а Андрею там должны вынести приговор. 25 июня, когда был назначен суд по делу Джадуэя в Харькове , Андрея снова посадили в тюрьму, хотя до этого МИД и консульство добились его освобождения, потому что доказательств вины Андрея в убийстве нет. Сейчас мне сказали, что есть надежда на обмен», — говорит бабушка.

Друзья и неравнодушные люди уже написали петицию Петру Порошенко с просьбой помиловать иранца и обменять его на Андрея. 25 июня Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил аспиранта Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского Али Джадуэя к 11 годам лишения свободы за шпионаж против Украины. Иранец был задержан сотрудниками СБУ 31 августа 2016 года в собственной квартире в Харькове после передачи секретных материалов по интернет-связи представителю Тегеранского технологического университета имени Шарифа. Джадуэй, согласно данным обвинения, подкупил сотрудника Харьковского физико-технического института (ХФТИ) — 5 тысяч гривен за научную работу «Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучково-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействии средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств». Ученый из ХФТИ принял предложение, но просигнализировал об этом в СБУ, и уже под их пристальным вниманием прошла передача работы, которую специально подделали.

«Чем хуже на берегу, тем чаще стремятся в море»

Проблемы у моряков возникают неожиданно, во всяком случае, в этом признаются матерые «морские волки». «С работой сейчас непросто, напоминает 90-е, когда на море ломанулись все. Чем хуже жизнь на берегу, тем больше народу стремится в море», — признается одессит, капитан дальнего плавания Сергей Дидык.

Но чтобы отправиться в рейс, украинскому моряку придется приложить немало усилий. В 80% случаев надо либо заплатить, либо искать связи. И только в 20% — это везение. «Чтобы сделать комплект документов, приходится выложить 1 тыс. долларов. А они действительны пять лет», — признается моряк.

Но и в рейсе, даже при, казалось бы, надежном контракте, можно нарваться на неприятности. Как произошло с экипажем судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии ). Судно с командой из 22 человек (все — граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат Омане для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна — греческая компания Free Вulkers SA — отказался оплатить поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна — банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку. Только на днях в Украину вернулись 15 членов экипажа, которые все это время находились на борту судна из-за задолженности по выплате заработной платы. Семь человек вернулись чуть раньше.

Моряки говорят, что есть неофициальные и официальные крюинговые компании. Список последних — на сайте Минсоцполитики: они соблюдают закон и несут ответственность за ухудшение условий труда и быта на борту. Если же кто-то работает без лицензии и отправляет моряков в рейс, то моряки действуют на свой страх и риск, подчеркивает глава благотворительной организации Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко. Рисковать же их заставляет отсутствие заработка. «80% товаров всегда доставлялись морским путем, и кризис на рынке производства сказался на перевозчиках. Были банкротства крупнейших компаний судовладельцев, у которых по 100 судов и больше. Топовые офицеры — капитаны, старпомы, старшие механики — на рынке еще востребованы, а с рядовым составом ситуация просто катастрофическая. Нет приличной работы. Точнее, все хотят получить 20-летнего специалиста с 15-летним опытом работы. В итоге начинающие моряки берутся за любую работу. Им главное — уйти в первый-второй рейс, чтобы получить старт и дальше идти в нормальные компании», — говорит Андрей Шевченко.

Но, как отмечает эксперт, возникают проблемы не только у начинающих, но и у моряков предпенсионного возраста. Капитаны в возрасте за 55 лет вынуждены соглашаться на любую работу, заключать контракты на свой страх и риск и довольствоваться относительно небольшими суммами зарплат.

«Больше всего в наших специалистах заинтересованы судовладельцы Греции, потому что они занимают лидирующую позицию в торговом флоте. За ними идет Турция. После развала нашего флота морякам приходится искать работу за границей. Зарплата в нормальной компании для матроса — чуть больше 1 тыс. долларов, а на офшорных судах — от 2 тысяч долларов. Капитаны и старпомы получают от 3-8 тысяч до 25 тысяч.. В наших условиях это очень хорошая такса, и, поверьте, сегодня в рейс стараются попасть и юристы, и таксисты», — подчеркивает Андрей Шевченко.

Начинающие моряки, как правило, нанимаются на прогулочные яхты в Греции, Италии и Турции, но тут свои риски — переправка нелегалов. «Вести» писали о 36-летнем жителе Черкасс Юрии Красюке, которому присудили 25 лет и 233 года заключения по греческому летоисчислению. Его задержали греческие власти по обвинению в торговле людьми и перевозке беженцев из Сирии . «Вестям» также рассказывали о судьбе помощника капитана Анатолия Черкасского, который попал в тюрьму в 2015 году за перевозку нелегалов. Он нашел работу в Турции на прогулочном судне, которое должно было перевозить туристов вдоль берега. В январе 2016-го Анатолию вынесли приговор и по греческому летоисчислению дали срок в 204 года.

И это уже не говоря о пиратах. «До сих пор процветает пиратство в Гвинейском заливе вблизи берегов Африки. В отличие от сомалийских пиратов, они при захвате долго судно не держат — месяц-два, и не требуют огромных выкупов, но могут подплыть на лодочках, ограбить, подбросить контрабанду», — перечисляет риски Андрей Шевченко.