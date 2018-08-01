Смерть карасиков. Что погубило обитателей Царицынского пруда

1 августа корреспондент «ВМ» побывал в районе Орехово-Борисово Северное, где разбирался с жалобой местных жителей на массовую гибель рыбы в Нижнем Царицынском пруду.

Шипиловский проезд, разделяющий парк «Борисовские пруды» и Нижний Царицынский пруд. По одну сторону все прекрасно. Пляжи Борисовских прудов заполнены, люди с удовольствием брызгаются в теплой воде под знойным солнышком. По другую сторону Шипиловского проезда картина совсем иная. Только подхожу к берегу, вижу плавающих кверху брюхом рыбок. Не одну, не две — много. Сколько их там, даже сосчитать сразу не получится. Любопытно, что ровно о такой же ситуации в Царицынских прудах «ВМ» рассказывала в сентябре 2016 года.

— А вы, наверное, про мертвую рыбу хотите спросить? — окликнула меня местная жительница Лариса Зверькова, когда я рассматривал информационные стенды с номерами телефонов и красноречивой надписью «Особо охраняемые природные территории ЮАО города Москвы ».

По ее наблюдениям, караси начали всплывать кверху брюхом примерно две недели назад. Лариса Юрьевна решила позвонить по телефонам, указанным на стенде.

— Там мне сказали, что это произошло из-за жаркой погоды, — рассказывает москвичка. — А почему тогда мертвую рыбу никто не убирает? Ведь она уже давно так плавает, тухнет, вонь стоит повсюду.

Мне навстречу попались два рыбака в возрасте, они уже готовились размотать свои спиннинги и ждать клева. С грустью говорят: улова в последнее время здесь нет. На вопрос, не боятся ли они тут рыбачить, говорят, что делают это исключительно из спортивного интереса. Есть свой улов они не собираются.

— Я ловил в этом месте рыбу, когда еще был пацаном, такое безобразие происходит уже третий год подряд, — говорит местный житель Владимир Шишков . — Как в парке «Царицыно» химией помоют музыкальный фонтан, сидеть здесь с удочкой становится невозможно.

История про мытье фонтана — одна из самых популярных у здешних жителей версий: якобы загрязненную моющими средствами воду течением сносит в Нижний Царицынский пруд. В музее-заповеднике не отрицают, что этим летом фонтан действительно мыли. Но специалисты «Гормоста», которые занимаются его обслуживанием, делали это спустя неделю после обнаружения заморенной рыбы. Поэтому причиной ее гибели, по мнению сотрудников музея-заповедника, мытье фонтана быть точно не может.

— Было проведено ихтиопаразитологическое исследование, в ходе которого у павших прудовых рыб при вскрытии и микроскопическом исследовании на поверхности тела, в жабрах, во внутренних органах и в мышечной ткани патогенной паразитофауны не обнаружено, — говорится в официальном ответе музея-заповедника «Царицыно», имеющемся в распоряжении «ВМ».

Эколог, специалист исследовательского центра «Остроб» Сергей Добровольский полагает нелишним проверить, кто, как и чем мыл фонтан. Имеются у него и другие версии о причине загрязнения.

— Пруд создан около слияния Городни и Чертановки. Необходимо разобраться, стоки каких организаций и предприятий могут попадать в эти реки, — считает эколог.

Еще один вариант, который, по мнению Добровольского, стоит проверить, — это возможность попадания в воды реки канализационных стоков.

Впрочем, как отметили в пресс-службе парка «Царицыно», эти версии уже проверялись и подтверждения не получили.

— Плановый количественный химический анализ сточной воды, для которого был проведен забор воды, не выявил превышений кислотности и избыточного наличия нефтепродуктов, — сказано в ответе.

Специалисты музея-заповедника склоняются к версии, что рыба могла погибнуть по двум причинам: либо столь негативным образом повлияла жаркая погода, либо к замору привел недостаток уровня кислорода в воде.

В Государственном природоохранном бюджетном учреждении «Мосприрода» подтвердили, что рыбу погубил недостаток кислорода. Как отметили в ГБУ, 6 июля специалисты Мосэкомониторинга брали пробы воды.

Итог исследования — выявление значительного недостатка кислорода. Аналогичную причину специалисты указывали и в сентябре 2016 года.

— Инспекторами природной территории «Царицыно» ГПБУ «Мосприрода» заведено административное дело. Ведется расследование, — рассказали сотрудники учреждения.

В Мосводостоке нам пояснили, что их специалисты находятся в курсе этой ситуации. Меры по очистке пруда уже приняты.

— Сотрудники Мосводостока с 31 июля убирают погибшую рыбу, очищают водоем. В настоящее время работы продолжаются, — отметила пресс-секретарь Мосводостока Ани Абрамян.