Нобелевские лауреаты: Пауль Мюллер. Популяризатор ДДТ 

Почему Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил химик, сколько жизней он спас при помощи ДДТ и почему первооткрыватель этого вещества почти никому не известен, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку».

Пауль Герман Мюллер

Умер 12 октября 1965 года, Базель, Швейцария

Нобелевская премия по физиологии и медицине 1948 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда (for his discovery of the high efficiency of DDT as a contact poison against several arthropods)