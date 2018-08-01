Нобелевские лауреаты: Пауль Мюллер. Популяризатор ДДТ

Почему Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил химик, сколько жизней он спас при помощи ДДТ и почему первооткрыватель этого вещества почти никому не известен, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку».

Несмотря на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, Пауль Мюллер не имел никакого отношения ни к первой, ни ко второй. Более того, он не сделал ничего революционного в химии и вообще хотел улучшить показатели сельского хозяйства. Даже то вещество, что принесло Мюллеру деньги и славу, за четверть века до его рождения открыл студент, который сейчас известен лишь историкам химии.

С другой стороны, если бы не Мюллер, количество смертей во время Второй мировой войны и после нее увеличилось бы на сотни тысяч, если не на миллионы человек. Да и как бы назвал свою группу Юрий Шевчук , если бы не наш герой, который понял, какие полезные свойства таит в себе ДДТ.

Пауль Герман Мюллер

Родился 12 января 1899 года, Ольтен, Швейцария

Умер 12 октября 1965 года, Базель, Швейцария

Нобелевская премия по физиологии и медицине 1948 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда (for his discovery of the high efficiency of DDT as a contact poison against several arthropods)

Пауль Мюллер был истинным швейцарцем. Он родился, жил, работал и умер в одной стране. Правда, поездить ему пришлось немало — его отец, Готтлиб Мюллер, был служащим швейцарской железной дороги. Когда мальчику стукнуло пять, семья переехала в Базель, который до конца жизни остался родным городом Мюллера. Здесь Пауль окончил школу, а затем его ждал странный финт карьеры: он сначала поработал химиком (ассистентом на химическом заводе и. потом, в химической компании Лонза), и лишь затем стал химии учиться.

В 1919 году будущий нобелиат поступил в Базельский университет, защитил диссертацию по химии красителей и отправился работать по специальности. В 1925 году он приступил к работе в большой фармацевтической и химической компании, которая тогда называлась J. R. Geigy AG. Сейчас она сменила название на Novartis.

Мюллер десять лет занимался тем, что не очень любил и вообще по началу не знал — химией растительных соединений. Но он был талантлив и весьма неплохо наладил поиск новых молекул растительного происхождения с заданными свойствами. В итоге химическая компания получила несколько очень недурных дубильных веществ. А вот в 1935 году…

»Партия» в лице руководства компании отправила его на новые подвиги: найти эффективный инсектицид. Все доступные вещества, которые убивали вредителей сельскохозяйственных растений в то время делились на три части. Первые неплохо убивали насекомых, но удорожали продукты до невозможности. Вторые были дешевы, но очень избирательны и слаботоксичны. Были еще мышьякосодержащие. И дешевы, и насекомых убивали шикарно… Но параллельно убивали и людей, что для сельского хозяйства не очень-то подходило (отметим, что и вся современная боевая фосфорорганика, вплоть до «Новичка», выросла именно из инсектицидов).

Мюллер отважно начал синтезировать новые вещества. Поиск был почти абсолютно свободным. Нужно было создать устойчивое вещество, которое быстро убивает насекомых, а для человека будет токсичным лишь в той дозе, которая намного превышает рабочие. Так постепенным приближением Мюллер в 1939 году дошел до вещества, которое правильно называть 1,1,1-трихлор-2,2-бис (4-хлорфенил) этан, но проще — дихлордифенилтрихлорметилметан. Он же ДДТ.

Само вещество впервые синтезировал в 1873 году 24-летний студент будущего нобелевского лауреата Адольфа фон Байера, австриец Оттмар Цейдлер (здесь можно почитать статью, в которой он излагал свои результаты). Однако, как это часто бывает, синтезировал и забыл. Ни свойства вещества, еи формы кристаллов Цейдлер не описал, известна была только температура плавления (105 0C).

Другое дело — Мюллер. Он-то искал инсектициды, и весьма быстро увидел, что ДДТ для насекомых — контактный яд. Попадая на тело животного, вещество даже в крошечных концентрациях действует на нервную систему и убивает его. J. R. Geigy AG моментально поняла свою выгоду, запатентовала инсектицид и начала получать большие деньги на том, что продавала дуст сельхозкомпаниям. Да-да, дуст и ДДТ — это одно и то же, в СССР инсектицид чаще всего продавали в порошкообразном состоянии, и от английской маркировки — dust, пыль — и пошло это его распространенное название.

Но причем тут Нобелевская премия по физиологии и медицине, спросите вы? Ответим: она была вручена в 1948 году в полном соответствии с завещанием Альфреда Нобеля , который просил награждать тех, кто принесет максимальную пользу человечеству. В случае с медициной речь идет, конечно же, о спасенных жизнях.

Да, конечно, ДДТ оказался токсичен и мог накапливаться много где. Но при этом он убивал не только тлю и колорадского жука, но и платяную вошь, переносчика сыпного тифа, и малярийного комара. Например, в 1944 году именно ДДТ остановил эпидемию тифа в Неаполе . А уже после войны Всемирная организация здравоохранения начала массовую кампанию по применению ДДТ в борьбе с малярией. По самым скромным подсчетам, синтезированный Цейдлером и распознанный Мюллером яд спас только от малярии пять миллионов человек. Не нужно забывать и о том, что ДДТ резко увеличил урожайность. Сколько людей таким образом удалось спасти от голода, подсчитать тоже трудно.

Поэтому в 1948 году Пауль Герман Мюллер совершенно справедливо обошел и создателя стрептомицина Зельмана Ваксмана, и пионера репродуктивной биологии Пола Буина, и многих других. Впрочем, это действительно уникальный случай в истории Нобелевской премии по физиологии и медицины.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.