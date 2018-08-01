Отказ от двойного гражданства даст право на госслужбу

Россияне, отказавшиеся от иностранного гражданства, могут получить право занимать государственные должности и служить в силовых структурах. Соответствующий законопроект подготовлен коллективом депутатов Государственной думы

— Это вполне логичное решение, и ничего неожиданного тут нет. Если вы служите в армии или правоохранительных органах , то обязательно приносите присягу той стране, в которой состоите на службе. То же самое и с государственными постами. Имеющий статус госчиновника или военнослужащего гражданин должен стоять на защите интересов своего государства. Если же гражданства у вас два, то не очень понятно, какому из государств вы более верны. Что касается жителей Крыма , то тут все намного сложнее. Проведенный на полуострове референдум, по итогам которого он был присоединен к Российской Федерации , показал, что решение было не единогласным. Существует определенная прослойка, которая склоняется больше к украинскому гражданству, и права этих людей в чем-то будут ущемлены. Но это вопрос технический. Если человек захочет оставить себе гражданство Украины , то пусть будет готов к тому, что на территории Крыма он будет считаться иностранным гражданином со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, у Крыма в настоящее время довольно спорный статус в глазах международного сообщества. Поэтому очень важно тщательно проработать все технические моменты.

— К вопросу о предоставлении отказавшимся от двойного гражданства права занимать государственные посты и служить в силовых структурах нужно подходить индивидуально. У людей могли быть совершенно разные причины, по которым они решили стать гражданами нескольких стран. Необходимо выяснять у каждого лично, каких он придерживается взглядов и настроений по отношению к России. Я знал многих граждан нашей страны, имеющих паспорт зарубежного государства и проживающих на его территории. Однако они были более расположены к России и наполнены патриотизмом к своей Родине, чем те, кто второго гражданства не имеет. Кроме того, этот законопроект будет очень хорошей лазейкой для высококвалифицированных специалистов, которые по каким-либо причинам были гражданами другой страны. Если человек представляет ценность для России, то необходимо дать ему возможность служить на госпостах во имя ее процветания. Конечно, могут возникнуть сомнения относительно безопасности таких нововведений. Но здесь беспокоиться не о чем: отечественные органы госбезопасности имеют возможность проверить любого, кто претендует на государственный пост, даже если он жил в другой стране.

Ярослав Федосеев, государственный служащий:

— Этот законопроект очень похож на попытку пролоббировать чьи-то определенные интересы. Существует класс людей, которые с малых лет учатся и живут за рубежом, и из российского у них только паспорт гражданина. Если они получат право занимать государственные посты, отказавшись от второго гражданства, то можно смело заявить: будут утечки информации и вредительство. Эффективно служить своей стране может тот, у кого Родина — в сердце, а не только в паспорте.