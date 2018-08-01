Чудесные виды, долгие прогулки и забавные сувениры: Гарик Харламов и Кристина Асмус путешествуют с дочкой по Италии

Кристина Асмус и Гарик Харламов наконец нашли время в своих графиках для того, чтобы отправиться всей семьей на море. В этом году супруги выбрали Италию. Судя по снимкам и видео, которые знаменитости выкладывают в свои микроблоги, отпуск проходит отлично.

«Я поздравляю всех наших подписчиков с тем, что в ближайшие две недели мы задолбаем вас нашим отпуском, как это делают все», — заявил Харламов в своем Instagram.

Гарик стал и автором трогательного видеоролика, на котором видно, как Кристина и маленькая Настя гуляют по вечернему Милану . Похоже, девочка тоже в восторге от Италии. На днях звездная семья уже приехала во Флоренцию , а дальше их ждет побережье Средиземного моря.

Фото и видео: Instagram