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Чудесные виды, долгие прогулки и забавные сувениры: Гарик Харламов и Кристина Асмус путешествуют с дочкой по Италии
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Чудесные виды, долгие прогулки и забавные сувениры: Гарик Харламов и Кристина Асмус путешествуют с дочкой по Италии 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
37-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов и его супруга, 30-летняя актриса Кристина Асмус, отправились в Италию с 4-летней дочкой Настей.
Кристина Асмус и Гарик Харламов наконец нашли время в своих графиках для того, чтобы отправиться всей семьей на море. В этом году супруги выбрали Италию. Судя по снимкам и видео, которые знаменитости выкладывают в свои микроблоги, отпуск проходит отлично.
«Я поздравляю всех наших подписчиков с тем, что в ближайшие две недели мы задолбаем вас нашим отпуском, как это делают все», — заявил Харламов в своем Instagram.
Гарик стал и автором трогательного видеоролика, на котором видно, как Кристина и маленькая Настя гуляют по вечернему Милану. Похоже, девочка тоже в восторге от Италии. На днях звездная семья уже приехала во Флоренцию, а дальше их ждет побережье Средиземного моря.
Фото и видео: Instagram
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