Ученые УрО РАН определят источники грязи в пяти российских городах

— Хотим сравнить климатические, локальные геологические условия, состав образующегося осадка. Надеемся, результат будет не менее интересный, чем в Екатеринбурге , — говорит Илья Ярмошенко, заместитель директора института по научным вопросам.

Напомним, что первый заказ на определение источников грязи и пыли ученые получили в 2017 году от администрации Екатеринбурга. По словам экс-главы города Евгения Ройзмана, это было первое в России комплексное исследование, на него потратили 1,8 миллиона рублей. Да и за рубежом таких проектов мало — с трудом нашли нечто похожее в Канаде . Интересно, что там город меньше, а количество образующейся пыли — почти такое же, как в Екатеринбурге. Согласно данным, предоставленным учеными, общий запас пылегрязевого осадка в городе — 400 тысяч тонн, из них 120 тысяч имеет минеральный состав.

Выселить железных коней из дворов

"РГ" внимательно следила за ходом эксперимента ("Не пылите, господа!", «РГ-Неделя» от 27.12.17, «Разбор грязи по составу», «Экономика УрФО» от 10.01.18). Для него определили шесть площадок, где в течение четырех сезонов брали пробы воздуха, почвы, проводили минералогические и химические анализы, ботаническое описание.

Специально для этого исследования была разработана методика микроландшафтного зонирования. Ее суть в том, что типичный двор делится на участки: зеленые насаждения, детская площадка, проезды, с внешней стороны — тротуар, газон, улица. По каждой специалисты составляли описание по нескольким десяткам параметров: техническое состояние, визуальные характеристики, уборка и т.п.

По данным специалистов, на каждого екатеринбуржца приходится по 80 килограммов пыли и 190 килограммов грязевых осадков. Как оказалось, основной источник загрязнения жилых кварталов — автотранспорт, точнее, грязь, которая разносится колесами, и тяжелые металлы от выхлопных газов. Семьдесят один процент машин припаркован с внешней стороны дворов, 29 процентов — внутри, при этом пять процентов — на газонах, а несакционированные парковки не изолированы от зеленых и детских зон. Потенциал вместимости дворов, построенных в 60-80-е годы прошлого века, и прилегающего к ним пространства полностью исчерпан. По техническому состоянию и качеству уборки они тоже серьезно проигрывают улицам. Если там вакуумная техника курсирует регулярно, то во дворах ее не увидишь, да и влажную уборку по весне там никто не проводит, снег управляющие компании вывозят редко.

Идеальный газон

Защитную функцию призваны выполнять газоны, проблема в том, что 73 процента из них недостаточно покрыты травой, то есть пыль не задерживают, а пылят сами, как установили сотрудники института экологии растений и животных УрО РАН . Причин тому много, и не только отсутствие должного ухода и рекультивации, но и элементарные ошибки. В частности, клумбы разбивают с северной, теневой, стороны зданий, где растения плохо растут.

Можно ли совместить в городе парковочные места и газоны? Да, об этом свидетельствует опыт европейских городов: на землю сверху кладут крупноячеистые бетонные решетки, которые не мешают траве прорастать, а машинам — стоять. Но в Екатеринбурге таких нет. Зато есть гражданская инициатива: в прошлом году бизнесмен Юрий Окунев обустроил за свой счет два «правильных» газона на улицах Гоголя и Малышева, по швейцарской технологии, потому что в СНиПах нет даже четкого понятия «газон». Обошлось ему это примерно в 80 тысяч рублей.

На каждого екатеринбуржца приходится целых три квадратных метра пылящих поверхностей

— Главное — газон должен быть ниже уровня асфальта. Хорошая гидроизоляция по краю и полное покрытие травой. Там, где она плохо растет, засыпаем поверхность измельченной корой. И обязательно ограждение (противовандальные столбики). При этом мы не экономили: использовали дорогую рулонную траву, красивую белую щебенку, — поделился тогда опытом с «РГ» Окунев.

Юрий к благоустройству профессионального отношения не имеет — он владелец молочного завода. Свою инициативу объясняет просто: устал жить в грязи. Если газон вы устроили правильно, коричневая жижа вперемешку с землей на проезжую часть стекать не будет. Вместе с музыкантом группы «Чайф» Владимиром Шахриным Окунев организовал фонд и занимается сейчас очередной реконструкцией — на проспекте Ленина около Коляда-театра. Власти идею одобрили и даже подсобили экскаватором. Энтузиасты надеются, что горожане заметят их старания и захотят «устроить такую же красоту» возле своих домов.

Вымазаться в первом снегу

Если на долю машин приходится до половины загрязнения территории Екатеринбурга, то еще треть приносят ремонтно-строительные работы. Тут и отвалы изъятого грунта, и хранение сыпучих стройматериалов в кучах без коробов, и отложенная рекультивация участков, что подтверждается данными института геофизики УрО РАН. Там проанализировали минеральный состав екатеринбургской грязи и установили, что три четверти осадка — гранит, габбро, серпентинит и другие уральские минералы, использующиеся в строительстве. Еще 20 процентов — органика, в том числе смывы торфа с газонов, и пять процентов — разного рода включения, мусор.

— Гранулометрический анализ показал, что основная часть твердого грязевого осадка имеет размер частиц менее 0,1 миллиметра, то есть состоит из пыли, которая разносится ветром. Всего в Екатеринбурге площадь участков с нарушенным покрытием (либо асфальта нет вообще, либо его разрыли и бросили, плюс зеленые зоны с так называемым низким проективным покрытием трав) составляет 10 квадратных километров. Из них три — несанкционированные парковки. В среднем на каждого екатеринбуржца приходится три квадратных метра пылящих пространств. Хуже всего осенью, когда коммунальные пылесосы перестают выезжать на улицы: пыль равномерно ложится на город, смешивается с первым снегом и образуется снегогрязевая пульпа, — поясняет Илья Ярмошенко.

Ученые рекомендовали администрации внимательнее отнестись к системе экологического менеджмента ИСО:14000, когда выдается разрешение на рытье канав, ремонт дорог, укладку кабеля и т.п. Производственники давно соблюдают эти стандарты, а ремонтно-строительные фирмы даже не слышали о них. Также они советуют разработать стратегию размещения личного транспорта в жилых кварталах совместно с горожанами и целенаправленно реализовать ее. Пока во дворах ничего подобного не прослеживается.

Не удивимся, если жители Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, прочитав все это, спросят: «Зачем тратить деньги? Америку не открыли». Действительно, в рекомендациях экспертов нет сенсаций: уменьшить площадь пылящих поверхностей, усилить контроль за земляными раскопками, мыть и чистить не только улицы, но и дворы. Но надо понимать, что прикладная наука здесь идет рука об руку с фундаментальной. В ходе основного исследования родилось 14 дополнительных тем. К примеру, выяснилось, что на екатеринбургских газонах произрастает до 150 видов растений, хотя нужно всего-то с десяток, «цепких» и устойчивых к перепадам температур. На Среднем Урале довольно сложный климат, так, в марте циклы промерзания и оттаивания фиксируются почти каждый день, а за зиму их может быть десятки.

Главное — не отложить научный труд в долгий ящик и не ограничиться обсуждением рекомендаций со специалистами мэрии. Поддерживать чистоту в городе — общая задача жителей и властей, ведь территориально зоны ответственности муниципалитета чередуются с зонами ответственности собственников недвижимости. Готовы ли все мы строже спрашивать с управляющих компаний и квартальных за содержание придомовых территорий, убрать машины из-под окон, оплачивать дополнительно вывоз снега, если тарифа на это не хватает? К сожалению, пока большинство ограничивается ерничаньем в соцсетях на тему «Грязьбурга» и возмущенными возгласами: «Да почему везде навели порядок, а у нас не могут?»

мнение

Андрей Корюков , замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам:

— Во многих странах разрешение на покупку автомобиля человек получает, если уже имеет стоянку или в силах ее оплатить. Мы пошли по другому пути: приобрести машину сегодня могут все, не задумываясь, где ее хранить. Горожане у нас очень активные, но порой агрессивно активные. Мы пытаемся включить в ландшафт дорожки, тротуары, парковки, а собственники говорят: «Это наша земля, и ничего другого здесь мы не видим!» Там, где есть возможность, надо стремиться оставлять больше зеленых насаждений.