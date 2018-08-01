Объявлен прием заявок на всероссийскую интернет-премию «Прометей-2018»

ТАСС , 1 августа. В России выберут онлайн-проекты, которые сделали жизнь людей лучше. 1 августа стартовал прием заявок на всероссийскую интернет-премию «Прометей-2018».

Главная задача конкурса, который проводится уже в восьмой раз, — поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее. Премией награждаются сайты, мобильные приложения и интернет-проекты за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. Организаторами конкурса традиционно выступают Центр развития цифровых технологий «Прометей» и информационное агентство ТАСС, генеральным партнером — международная промоутерская компания АСВ.

Подать свои заявки на участие в конкурсе соискатели могут до 1 ноября. Для этого нужно заполнить форму на сайте премии. «До конца ноября жюри „Прометей-2018“ будет оценивать конкурсантов, а в декабре в ТАСС пройдет традиционная церемония награждения лауреатов», — сообщил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев. По его словам, развитие умных технологий — один из приоритетов в процессе модернизации страны. «Цифровая трансформация общества сокращает дистанцию между людьми и создает новое качество жизни. Уверен, что наша премия тоже внесет свой вклад в решение этой задачи», — отметил Ражап Мусаев.

В этом году премия будет вручаться в номинациях «Наука и образование», «Культура и искусство», «Власть и государство», «Общественная деятельность», «Развлечения, отдых, туризм», «Спорт, здоровый образ жизни», «СМИ», «Здравоохранение», «Экономика и бизнес». Кроме того, ежегодно оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но полезны людям.

Об информационном агентстве России «ТАСС»

ТАСС — государственное информационное агентство России. Основано в 1904 году.

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