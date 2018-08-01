Срок давности привлечения коллекторов к ответственности будет увеличен

Документом предлагается внести правки в статью 4.5 Кодекса об административных правонарушениях. Правоведы минюста хотят увеличить срок давности привлечения к административной ответственности коллекторов, составляющий сейчас всего 3 месяца. В то же время плановые проверки коллекторских агентств разрешено проводить не чаще, чем раз в три года. Логично, что в ходе таких проверок могут быть выявлены нарушения в работе коллекторов. А вот наказать за них не получится, поскольку срок давности уже истек. «В итоге снижается эффективность надзора и контроля и нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение», — отмечается в пояснительной записке к поправкам. Предложено увеличить такой срок давности до трех лет. Сейчас минюст собирает отзывы к своей законодательной инициативе.

С документом уже можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагаемое вступление закона в силу — январь 2019 года, планируют в министерстве юстиции.

"Изменения, вносимые в Кодекс об административных правонарушениях, направлены на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений", — пояснили в юридическом ведомстве.

— Коллекторская деятельность, как показывает практика, часто сопряжена с нарушением прав граждан, — прокомментировал "Российской газете" инициативу минюста член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации , адвокат Евгений Корчаго . — Учитывая количество допускаемых коллекторами нарушений, срок давности в 3 месяца нельзя назвать адекватным.

По мнению Корчаго, поправки окажут благоприятное воздействие на правовое регулирование работы коллекторов и позволят сократить число допускаемых ими нарушений.

Напомним, административный штраф за нарушения, допущенные коллекторами при возврате долгов, в настоящее время составляет минимум 20 тысяч рублей. Максимум — 2 млн рублей, на такую сумму могут попасть юрлица, которые ведут коллекторскую деятельность, но не включены в реестр. Другими словами, серые коллекторы.

С 1 января прошлого года деятельность коллекторских агентств полностью легализована. Реестр подобных организаций поручено вести Федеральной службе судебных приставов. В настоящее время включены в этот реестр 216 организаций. Деятельность всех этих коллекторских агентств застрахована. Подразумевается, что в случае нарушений со стороны коллектора пострадавший от его действий получит страховую выплату.

Как пояснил «Российской газете» директор Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин , по статистике ФССП, не коллекторы первые по числу жалоб граждан. «Проблему для граждан составляют звонящие и угрожающие хулиганы, а не профессиональные коллекторы. Гражданам они не представляются, стараются не оставлять следов, даже не сообщают, от какого кредитора звонят, чтобы усложнить расследование их деятельности», — отметил Воронин.

В то же время министерство юстиции разрабатывает еще два проекта, цель которых — усовершенствовать порядок рассмотрения обращений граждан о незаконных действиях коллекторов. Предлагается наделить службу судебных приставов полномочиями требовать информацию и документы, необходимые для полного рассмотрения доводов из жалоб граждан о нарушении их прав. Минюст считает необходимым ввести административную ответственность для коллекторов за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, документов приставам.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2018 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 10 процентов больше просроченной задолженности, чем годом ранее.