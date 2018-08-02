Под Псковом участники конкурса «Десантный взвод» совместно с военнослужащими гарнизона отметили День ВДВ

Отдавая дань памяти воинам, погибшим при выполнении воинского долга, десантники десяти стран возложили цветы к мемориалу и почтили их память минутой молчания.

Сегодня в населенном пункте Черёха Псковской области на базе десантно-штурмового полка прошла церемония возложения цветов к монументу, посвященному воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной роты, погибшим 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье.

Белоруссии, Венесуэлы, Пакистана, Ирана, Китая, Марокко, Судана, На торжественных мероприятиях приняли участие заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Александр Вязников и главы делегаций Алжира ЮАР . От имени командующего войсками генерал-лейтенант Александр Вязников поздравил российских десантников с их профессиональным праздником.

Отдавая дань памяти воинам, погибшим при выполнении воинского долга, десантники десяти стран возложили цветы к мемориалу и почтили их память минутой молчания.

Затем на площади Героев-десантников в Пскове состоялось торжественное построение гарнизона, где прошла церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих медалями, ценными подарками и воинскими званиями.

Для военнослужащих иностранных государств — участников конкурса «Десантный взвод» на базе десантно-штурмового полка был организован концерт.