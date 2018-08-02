Специалисты центра госуслугт Марьиной Рощи начали принимать комплексное заявление

Единое комплексное заявление более чем на 100 услуг начали принимать специалисты в центре госуслуг района Марьина Роща. Об этом сообщили в пресс-службе центров.

— Теперь при оформлении документов разного типа заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги, остальное сделают сотрудники центров госуслуг, — пояснила пресс-секретарь центров Мария Чеснокова

Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день.

Напомним, что «Мои документы» района Марьина Роща расположены по адресу: 17-й проезд Марьиной Рощи, д. 4, корп. 1. Режим работы — ежедневно с 8.00 до 20.00. (ск)