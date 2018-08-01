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Калининград присоединился к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания
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Калининград присоединился к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в Общественной палате Калининградской области сегодня, 1 августа 2018 года, состоялась первая тематическая лекция для сотрудников медучреждений на тему материнства.
Перед сотрудницами роддомов и перинатальных центров выступила Наталья Волкова — консультант высшей международной категории, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 1 августа 2018 года, в Общественной палате Калининградской области. Она рассказала участникам встречи о о современных исследованиях в области использования донорского молока и поделилась позитивным опытом кормления в российских и зарубежных роддомах.
Докладчица также рассказала о волонтерах Всероссийской ассоциации консультантов естественного вскармливания, их роли и познакомила слушателей с последними статистическими данными по российским роддомам, которые пользуются их помощью.
В Общественной палате Калининградской области состоятся еще несколько лекций в рамках Всероссийской недели естественного вскармливания. Например, 3 августа сотрудников детских поликлинник и педиатров познакомят с опытом работы консультантов по по грудному вскармливанию в Волгоградской области (Волгоград).
На будущей неделе лекции прочтут для врачей-гинекологов и сотрудников женских консультаций.
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