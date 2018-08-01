Калининград присоединился к Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания

Мой Калининград . В Калининграде в Общественной палате Калининградской области сегодня, 1 августа 2018 года, состоялась первая тематическая лекция для сотрудников медучреждений на тему материнства.

Перед сотрудницами роддомов и перинатальных центров выступила Наталья Волкова — консультант высшей международной категории, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 1 августа 2018 года, в Общественной палате Калининградской области. Она рассказала участникам встречи о о современных исследованиях в области использования донорского молока и поделилась позитивным опытом кормления в российских и зарубежных роддомах.

Докладчица также рассказала о волонтерах Всероссийской ассоциации консультантов естественного вскармливания, их роли и познакомила слушателей с последними статистическими данными по российским роддомам, которые пользуются их помощью.

В Общественной палате Калининградской области состоятся еще несколько лекций в рамках Всероссийской недели естественного вскармливания. Например, 3 августа сотрудников детских поликлинник и педиатров познакомят с опытом работы консультантов по по грудному вскармливанию в Волгоградской области Волгоград ).

На будущей неделе лекции прочтут для врачей-гинекологов и сотрудников женских консультаций.