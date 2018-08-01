POZIS сэкономил 150 млн рублей за счет цифровых технологий 

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АО «ПОЗиС», входящий в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, сэкономило за пять лет 150 млн рублей благодаря внедрению на предприятии цифровых технологий. Об этом сообщили в ходе семинаре, посвященного увеличению производительности труда в промышленности Татарстана и практике диверсификации производства на предприятиях ОПК.
Местом проведения мероприятия стало АО «ПОЗиС» в Зеленодольске. Предприятие «Техмаша» зарекомендовало себя как одно из самых успешных в сфере наращивания производительности труда и развития параллельных направлений бизнеса.
В раках мероприятия производственные площадки POZIS посетили руководство республики Татарстан и представители 70 предприятий, организаций, учреждений и вузов.
«Участники встречи отметили высокий промышленный и инвестиционный потенциал POZIS во время посещения центра специального машиностроения и производства бытовой и медицинской техники. POZIS продемонстрировал работу высокомеханизированных комплексов по изготовлению корпусных деталей холодильной техники, разработанных инженерным центром машиностроения АО «ПОЗиС» в рамках программы импортозамещения, а также производственную систему POZIS на главном конвейере холодильного производства и мастерскую художественной росписи», — рассказали в пресс-службе предприятия.
На семинаре-совещании обсудили вопросы роста производительности труда на предприятиях в условиях развития цифровой индустрии. В частности, директор Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан Евгений Мартынов выступил с инициативой по созданию «клуба предприятий-менторов» на базе компаний, успешно реализующих программы по повышению производительности труда, таких как АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», АО «Зеленодольский завод им. Горького» и др.
С практикой внедрения цифровых технологий с целью повышения производительности труда и опытом диверсификации производства на АО «ПОЗиС» участников совещания познакомил генеральный директор компании Радик Хасанов. Он рассказал о реализации текущих проектов и планах по развитию диверсификации производства, а также внес ряд предложений, которые могут усовершенствовать взаимоотношения бизнеса и власти.
Завершая семинар-совещание, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин отметил, что рост цифровых технологий оказывает большое влияние на все сферы деятельности, что заставляет компании трансформировать бизнес-модели, менять технологии и подстраиваться под быстро меняющиеся поведение пользователей.
«Я хочу отметить, что ряд республиканских предприятий промышленности уже серьезно включились в процессы цифровизации. Например, сегодня мы посмотрели вводимый в эксплуатацию центр специального машиностроения POZIS. Это обновленный комплекс с современным высокотехнологичным оборудованием, который позволит увеличить производительность труда более чем в 2 раза, снизить энергопотребление почти в 1,5 раза, повысить конкурентоспособность продукции и увеличить рентабельность производства», — отметил Алексей Песошин.
В настоящее время POZIS является одним из крупнейших предприятий Российской Федерации и единственным предприятием в Республике Татарстан, выпускающим бытовую холодильную технику. Кроме этого POZIS производит и другую продукцию — прессы роторные таблеточные, пресс-инструмент, высокоточное машиностроительное оборудование и уникальную по исполнению инструментальную оснастку. Партнерская сеть POZIS охватывает 12 стран мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья.