POZIS сэкономил 150 млн рублей за счет цифровых технологий

Фото: Антон Тушин

АО «ПОЗиС», входящий в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех , сэкономило за пять лет 150 млн рублей благодаря внедрению на предприятии цифровых технологий. Об этом сообщили в ходе семинаре, посвященного увеличению производительности труда в промышленности Татарстана и практике диверсификации производства на предприятиях ОПК.

Местом проведения мероприятия стало АО «ПОЗиС» в Зеленодольске. Предприятие «Техмаша» зарекомендовало себя как одно из самых успешных в сфере наращивания производительности труда и развития параллельных направлений бизнеса.

В раках мероприятия производственные площадки POZIS посетили руководство республики Татарстан и представители 70 предприятий, организаций, учреждений и вузов.

«Участники встречи отметили высокий промышленный и инвестиционный потенциал POZIS во время посещения центра специального машиностроения и производства бытовой и медицинской техники. POZIS продемонстрировал работу высокомеханизированных комплексов по изготовлению корпусных деталей холодильной техники, разработанных инженерным центром машиностроения АО «ПОЗиС» в рамках программы импортозамещения, а также производственную систему POZIS на главном конвейере холодильного производства и мастерскую художественной росписи», — рассказали в пресс-службе предприятия.

На семинаре-совещании обсудили вопросы роста производительности труда на предприятиях в условиях развития цифровой индустрии. В частности, директор Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан Евгений Мартынов выступил с инициативой по созданию «клуба предприятий-менторов» на базе компаний, успешно реализующих программы по повышению производительности труда, таких как АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ» , АО «Зеленодольский завод им. Горького» и др.

С практикой внедрения цифровых технологий с целью повышения производительности труда и опытом диверсификации производства на АО «ПОЗиС» участников совещания познакомил генеральный директор компании Радик Хасанов. Он рассказал о реализации текущих проектов и планах по развитию диверсификации производства, а также внес ряд предложений, которые могут усовершенствовать взаимоотношения бизнеса и власти.

Завершая семинар-совещание, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин отметил, что рост цифровых технологий оказывает большое влияние на все сферы деятельности, что заставляет компании трансформировать бизнес-модели, менять технологии и подстраиваться под быстро меняющиеся поведение пользователей.

«Я хочу отметить, что ряд республиканских предприятий промышленности уже серьезно включились в процессы цифровизации. Например, сегодня мы посмотрели вводимый в эксплуатацию центр специального машиностроения POZIS. Это обновленный комплекс с современным высокотехнологичным оборудованием, который позволит увеличить производительность труда более чем в 2 раза, снизить энергопотребление почти в 1,5 раза, повысить конкурентоспособность продукции и увеличить рентабельность производства», — отметил Алексей Песошин.