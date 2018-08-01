Кандидат Собянин обсудил с экспертами предвыборные районные программы

— В ходе избирательной кампании к нам поступает очень много наказов, — объяснил он. — Анализируя их, мы поняли, что большинство касается конкретных территорий, конкретных районов. Все наши программы настроены на то, чтобы обеспечить москвичам равные возможности — в образовании, здравоохранении, транспортном обеспечении… Казалось бы, этого достаточно и картина в рамках города смотрится уже замечательно. Но если присмотреться внимательнее, выясняется, что в одном районе не хватает поликлиник, в другом — парков, в третьем — условий для занятий спортом. И становится понятно, что в среднем эту проблему не решить. Ее надо решать в конкретной привязке к каждому району, с помощью программы комплексного развития именно этого района.

Причем, подчеркнул кандидат, эта программа не должна быть просто предвыборной, она должна постоянно раз в год обновляться и подкрепляться финансовой мощью всего города. Это сделает ее живой и активной и будет способствовать в конечном итоге комплексному развитию всей Москвы . Судя по мгновенно развернувшемуся бурному обсуждению, кандидат, что называется, попал в точку. Контраст между центром Москвы, где Европа, и спальными районами, мало изменившимися с советских времен, явно волнует многих.

— Проект амбициозный и крайне сложный, — сказал в своем выступлении глава муниципального округа Куркино Илья Светиков. — Мы с удовольствием подключимся к ее реализации.

Жителям Куркино, по его словам, грех на что-нибудь жаловаться — они считают, что их район самый приспособленный для жизни в Москве. Но вот школы искусств все-таки не хватает. Она нужна не только для того, чтобы стать еще одним культурным центром района, но и для влияния на городскую среду, в которой у молодежи формируется личность. Как заметила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева , учреждений культуры не хватает и в целом периферии столицы, где обеспеченность ими в 3,5 раза ниже, чем в центре Москвы. «Конечно, Большой театр в каждом районе не построишь, но стандартный набор услуг нужен везде», — сказала она.

— Мы сейчас работаем по трем направлениям. Первое — это реконструкция и модернизация советских библиотек. На их основе в каждой из них в течение пяти лет будет создано открытое медиапространство, с новым дизайном, современным компьютерным оборудованием, книгами, куда приятно будет зайти выпить чашку кофе, пообщаться.

Второй проект, по словам Собянина, касается домов культуры. Первый опыт показывает, что если вложить в них ресурсы и душу, они смогут стать центрами культурной жизни района. Ну а третье направление — это модернизация всех музыкальных школ. Где требуется — их капитальный ремонт.

В цикле «круглых столов», которые намерен провести кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, это вторая встреча с экспертами. На первой, состоявшей неделю назад, обсуждались проблемы здравоохранения столицы и пути их решения.