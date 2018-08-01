Из-за жары в селе Осиново Зеленодольского района начались перебои с водой

Село Осиново Зеленодольского района, где проживает более 14 тысяч человек, последнюю неделю испытывает проблемы с водоснабжением.

С 21 часов до утра в домах села отключают воду, а часто отключения происходят и днем.

«Из-за жары увеличился расход воды, и резервуар (его ёмкость 400 кубометров) просто не успевает наполняться», — пояснил «АиФ-Казань» глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов. Кроме того, к центральному водозабору помимо микрорайона многоэтажной застройки «Радужный» (17 домов) подключились частные дома по улицам Шуравина и Кооперативной, что также увеличило нагрузку.

1 августа в сельсовете прошло совещание по проблемам ЖКХ. Директор «Водоканала-Осиново» Рамиль Нургалеев пояснил, что сейчас на центральном водозаборе работают четыре скважины, на трех из них полностью заменены насосы (поступаемый объем воды составляет 30 кубометров), еще один насос подает только 22 кубометра воды. 2 августа его заменят. Проблему может решить появление еще одной-двух скважин на центральном водозаборе. Соответствующее письмо сельсовет направит в администрацию Зеленодольского района. Также еще одна скважина появится в частном секторе в 2019-2020 годах в районе улиц Профсоюзная, Юдинской и Просёлочной.

Как говорят в сельсовете, администрация поселка во время обхода просила жителей частного сектора экономить воду, но сельчане не соглашаются, так как им надо поливать огороды. Как итог — страдает всё село.