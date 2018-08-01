Корнель Моравецкий — «адвокат России»?

Интервью с политологом и историком Ежи Таргальским (Jerzy Targalski)

Fronda.pl: Почетный спикер польского Сейма Корнель Моравецкий (Kornel Morawiecki) в последнее время удивительно тепло высказывается о России , утверждая, что Варшаве пора «договориться» с Москвой , а политика Владимира Путина не представляет никакой угрозы для мирового порядка. Примеры можно найти хотя бы в его недавнем интервью еженедельнику «До Жечи» (Do Rzeczy). Эту тему подхватили СМИ, не слишком благоволящие правящей партии. В каком контексте — можно легко догадаться.

Ежи Таргальский: Прежде всего, не в последнее время, а уже давно. Каждый, кто знаком с Корнелем Моравецким лично или следит за его высказываниями, знает, что он всегда поддерживал Россию. Здесь нет ничего нового, единственное, сейчас он делает это уже не «частным образом» в каких-то нишевых изданиях, а совершенно официально, а это негативным образом отражается на имидже его сына — премьер-министра.

— Лидер партии «Свободные и солидарные» (WiS), а также отец главы польского правительства (которое, кстати, занимает жесткую позицию в отношении России) говорит, что Польше нужно примириться с Москвой, возможно, даже перестать поднимать тему смоленской катастрофы. Он подчеркивает, что во время Второй мировой войны Германия хотела поляков истребить, а СССР «всего лишь» поработить, и называет современную Россию демократическим государством, которое не представляет опасности. При этом конфликт на Украине — это, по его мнению, «гражданская война».

— Нужно знать взгляды Моравецкого и понимать, кто его опекает. Лидер «Свободных и солидарных» — это человек, на которого легко оказать влияние, нужно только постоянно над ним «работать». Он относится к числу сторонников концепции панславизма, а в связи с этим считает, что поляки и русские, славянские народы, должны жить в рамках одного государства. Этот политик или не понимает Юзефа Мацкевича (Józef Mackiewicz) (польский писатель и публицист, — прим. ред.), или не читал его. Моравецкому следовало бы объяснить, что тот имел в виду, когда писал: «немецкая оккупация делает из нас героев, а советская — г***».

Почетный спикер Сейма видит основную угрозу в Германии, поэтому в рамках сопротивления этой стране он готов подчинить Польшу России. При этом он (как, впрочем, большинство поляков) не понимает основополагающей вещи: противопоставления Германия — Россия не существует, выбирая первую, мы выбираем также вторую и наоборот, ведь за Москвой стоит Берлин.

Придерживаясь своих панславистских убеждений, Моравецкий уже совершенно открыто распространяет пророссийские и, что за этим следует, антиукраинские идеи. Напомню, что в свое время он утверждал, будто малайзийский «Боинг» в Донбассе сбили украинцы, и все это было провокацией. Видно, что он любит Путина и святую Русь, но это его личный выбор.

— Представители оппозиции утверждают, что политика партии «Право и справедливость» выгодна России. Корнель Моравецкий — человек однозначно ассоциирующийся с правящим лагерем, причем не только из-за его родственных связей с премьером. Как его интервью могут отразиться на репутации правительства и премьера Матеуша Моравецкого (Mateusz Morawiecki)?

— Они ослабляют позицию главы правительства и бросают тень на политику «Права и справедливости». На мой взгляд, Корнеля Моравецкого ассоциируют с правящим лагерем безосновательно. У него есть собственные амбиции, а его предложения не имеют ничего общего с курсом польского руководства. Однако общественность считает его человеком, который связан с партией «Право и справедливость». С другой стороны, российская агентура и представители «пронемецкого лагеря» в Польше должны быть довольны.

— Кстати, о российской агентуре. После недавних протестных акций сложилась интересная ситуация. В какой-то момент некоторые политики «Гражданской платформы» (PO) начали выдвигать такие же тезисы, как представители ультраправых сил или даже прокремлевские тролли, для которых «украинец» означает «бандеровец». В выходные на канале «Тэ-Фау-Пэ» (TWP) прошел сюжет, в котором показывалось, как один из демонстрантов нападал на полицейских. В социальных сетях появилась информация, что агрессивный участник демонстрации — это украинец, который живет в Польше и принимает участие в телепередачах неполитического содержания. Позднее выяснилось, что «вспыльчивый» демонстрант и украинец, появляющийся иногда в эфире «Тэ-Фау-Пэ», — это разные люди, однако мужчина стал объектом нападок с обеих сторон политических баррикад. К травле подключились даже некоторые члены «Гражданской платформы». Извинения последовали не ото всех…

— Политики соревнуются в ненависти к Украине. Это относительно безопасно и позволяет привлечь новых сторонников. Когда на Украине начали использовать исторические темы в качестве политического инструмента, появился предлог провести параллели между историей и современностью. Так, например, Станислав Михалкевич (Stanisław Michalkiewicz) (польский политик и публицист, — прим. ред.) пугает поляков, что украинцы будут убивать нас в нашей же стране, и объясняет, что настраивает их против жителей Польши Германия — наш главный враг. Лагерь националистов ненавидит Украину, а правящая партия некоторым образом подключается к этому соревнованию в ненависти, боясь потерять электорат. Я говорю здесь не о тех, кто решил наконец излить свои искренние чувства, а о тех, кто осознано использует ситуацию, чтобы получить голоса избирателей.

Впрочем, это известное явление. Когда Милошевич в Сербии сделал ставку на ненависть к албанцам, хорватам и всем остальным, оппозиционным партиям пришлось демонстрировать, что они ненавидят всех соседей еще сильнее. Это простой политический механизм.

— Благодарю за беседу.